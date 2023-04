NVIDIA GeForce NOW Priority 40% taniej, a także kolejne gry w chmurze, m.in. Dark Pictures Anthology, F1 2021 i Dead Island 2

Dzisiaj wystartowała promocja, dzięki której 6-miesięczną subskrypcję abonamentu Priority można nabyć aż 40% taniej. Potrwa ona do 21 maja. Jest to idealna okazja dla osób, które chcą przetestować granie w chmurze lub po prostu chcą przedłużyć abonament w niższej cenie. W pakiecie Priority gracze otrzymują priorytetowy dostęp do serwerów GeForce NOW oraz pełne wsparcie dla technik RTX. Przypomnijmy, że wszystkie gry od studia Bandai Namco oraz EA, które dołączają do GeForce NOW w tym tygodniu, wykorzystują ray tracing.

Do biblioteki GeForce NOW dołączają kolejne tytuły, w tym Dead Island 2. To jednak nie wszystko, bo wystartowała też promocja na abonament Priority.

NVIDIA poinformowała właśnie o ograniczonej czasowo promocji na 6-miesięczny abonament Priority w usłudze GeForce NOW. Ale to nie koniec nowości. Otóż do chmury dołączają także nowe gry, takie jak seria The Dark Pictures Anthology od Bandai Namco, F1 2021 od EA oraz Dead Island 2. The Dark Pictures to cztery interaktywne horrory, a każdy z nich oferuje wciągającą, rozgałęziającą się historię i wiele zakończeń, a także wspomniane już wsparcie dla ray tracingu. F1 2021 to gra wyścigowa od EA, która również korzysta z ray tracingu, z kolei nadchodzącego, pełnego zombiaków Dead Island 2 nie trzeba chyba nikomu przedstawiać.

Poniżej pełna lista premier GFN Now na ten tydzień, a na koniec dodam tylko, że użytkownicy, którzy chcieliby sprawdzić grę Monster Hunter Rise z dodatkiem Sunbreak, mogą to uczynić dzięki wersji demo, która także jest już dostępna w chmurze.

Survival: Fountain of Youth (od 19 kwietnia w Steam)

Dead Island 2 (od 21 kwietnia w Epic Games Store)

F1 2021 (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Steam)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (Steam)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Steam)

Źródło: NVIDIA