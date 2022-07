Zmiany w usłudze GeForce NOW - Granie w chmurze jest jeszcze przyjemniejsze i dostępne na większej ilości urządzeń

NVIDIA GeForce NOW jest jedną z najszybciej rozwijających się usług przeznaczonych do grania w chmurze, która oferuje kilka zróżnicowanych planów użytkowych oraz dostępna jest na niemalże wszystkich wiodących platformach sprzętowych. Producent systematycznie ulepsza funkcjonalność i oddaje graczom nowe możliwości, których w ostatnich tygodniach ponownie przybyło. NVIDIA GeForce NOW stanowi również ciekawą alternatywę dla konsol i pecetów, pozwala bowiem komfortowo grać w wysokiej jakości bez inwestowania w kosztowny sprzęt. Dzisiaj przypomnimy co konkretnie oferuje usługa, dlaczego warta jest zainteresowania, a także jakie nowości zostały niedawno wprowadzone.

Czym dokładnie jest NVIDIA GeForce NOW? Aplikacją służącą do streamingu gier w chmurze za pośrednictwem serwerów NVIDII, których istnieje obecnie 30 obejmujących swoim zasięgiem 80 krajów. Usługę uruchomimy na komputerach stacjonarnych oraz laptopach z systemem Windows, sprzęcie z systemem MACOS (iMac, MacBook, Mac Pro), telefonach, tabletach i telewizorach z systemem Android, a także wybranych telewizorach LG mających własny system (beta). Mało tego - GeForce NOW działa nawet na konsolach Xbox, natomiast od niedawna na Chromebookach dostępna jest również dedykowana aplikacja (dotąd można było korzystać z usługi tylko za pośrednictwem przeglądarki), więc GeForce NOW uruchomimy na bardzo wielu urządzeniach. Ewentualnie można kupić przystawkę do telewizora NVIDIA SHIELD, która oprócz opcji grania w chmurze dostarcza kompleksowy pakiet multimedialnych funkcjonalności.

Do NVIDIA GeForce NOW nie przypisujemy gier, korzystając wyłącznie z posiadanych tytułów na klientach Steam, Uplay, GOG, Epic itp. Dzięki temu jeśli zrezygnujemy z usługi, zatrzymujemy wszystkie produkcje posiadane na kontach. Wybrane gry uruchamiamy w chmurze, wystarczy takowe posiadać w bibliotece, nie trzeba niczego ściągać. Obecnie NVIDIA GeForce NOW umożliwia odpalenie w ponad 1300 tytułów, gdzie 100 to produkcje free-to-play. Firma intensywnie pozyskuje kolejne, a niedawno do usługi trafiło więcej pozycji od Electronic Arts - Mass Effect: Edycja Legendarna, It Takes Two, Need for Speed: Heat, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2. Pojawiły się także tytuły z uniwersum Gwiezdnych Wojen w postaci Star Wars: Battlefront II, Star Wars Jedi: Upadły zakon oraz Star Wars: Squadrons. NVIDIA GeForce NOW dodatkowo pozwala sprawdzić wersje demonstracyjne przez zakupem.

Do grania w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę potrzeba bardzo wydajnego komputera, jednak NVIDIA GeForce NOW umożliwia uzyskanie wysokiej jakości obrazu bez posiadania topowego sprzętu. Wystarczy wybrać abonament RTX 3080, a ustawienia 4K/60FPS uruchomimy nawet na leciwej konfiguracji. Plan RTX 3080 pozwala dodatkowo na zachowanie wybranych przez siebie ustawień po zamknięciu danej gry - informacje przechowywane są na serwerach NVIDII. Najwyższy pakiet w usłudze GeForce NOW oferuje również możliwość grania w rozdzielczości 1920x1080 albo 2560x1440 przy 120 klatkach na sekundę. Warto jeszcze nadmienić, że wykorzystując przystawkę NVIDIA Shield będziemy mogli włączyć HDR (technika szerokiej rozpiętości tonalnej). Takiej jakości oraz możliwości konfiguracji nie oferują konsole i inne usługi streamingowe. Co istotne, abonament RTX 3080 w NVIDIA GeForce NOW jest teraz dostępny również jako miesięczna subskrypcja (wcześniej była możliwa tylko opcja półroczna), a strumieniowanie 4K/60fps trafiło do aplikacji dla PC oraz Mac.

NVIDIA GeForce NOW oferuje różne rodzaje subskrypcji. Z usługi można korzystać bezpłatnie, jednak musimy zadowolić się komputerem klasy podstawowej, kolejkami na serwerach oraz maksymalnie godzinną sesją. Abonament Priority nie tylko wydłuża czas pojedynczej sesji do sześciu godzin, ale również udostępnia komputer klasy premium. Pozwala to uzyskać 60 FPS w rozdzielczości 1920x1080 z włączonym ray tracingiem. Pakiet RTX 3080 to natomiast wyłączny dostęp do serwerów, maksymalnie ośmiogodzinny czas rozrywki za jednym posiedzeniem oraz wspomniana rozdzielność 4K/60 FPS. W takich ustawieniach zagramy w m.in. Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, Crysis Remastered, The Medium, Far Cry 6, Metro Exodus Enhanced Edition czy Marvel's Guardians of the Galaxy. Oczywiście, taka jakość wymaga dostępu do stabilnego łącza, bowiem błyskawicznie pochłonęłaby pakiet danych mobilnych. Rekomendowane jest tutaj połączenie przewodowe, ale akceptowana jest także sieć WiFi (zależnie od wybranej jakości).

Usługa NVIDIA GeForce NOW to świetna propozycja dla użytkowników preferujących mobilne granie, ponieważ od teraz wszystkie smartfony wyposażone w ekran z odświeżaniem 120 Hz uzyskały możliwość wyświetlania obrazu w 120 FPS (wcześniej dotyczyło to tylko wybranych modeli firmy Samsung). Posiadacze komputerów MacBook, iMac i Mac Mini z procesorami M1 mogą cieszyć się natywnym wsparciem aplikacji, co przekłada się na niższe zużycie energii urządzenia i krótszy czas uruchamiania aplikacji (wcześniej GFN był dostępny poprzez emulację środowiska). Poza tym, NVIDIA GeForce NOW udostępnia Fortnite z interfejsem dotykowym, co ma szczególnie istotne znaczenie dla użytkowników urządzeń iPhone oraz iPad, którzy w skutek konfliktu pomiędzy Epic Games i firmą Apple pozbawieni byli możliwości grania w ten tytuł

Podsumowując - NVIDIA GeForce NOW to usługa stanowiąca ciekawą alternatywę dla klasycznych platform, pozwala bowiem grać praktycznie wszędzie gdzie mamy nielimitowany dostęp do internetu. Dodatkowo nie jesteśmy ograniczeni do jednego urządzenia, gdyż zależnie od okoliczności, możemy NVIDIA GeForce NOW włączyć na laptopie, smartfonie, tablecie albo konsoli Xbox. Posiadane gry na kontach Steam, GOG, Uplay, Epic mamy zawsze przy sobie i nie potrzeba ich ściągać. Wszystko jest streamowane z serwerów NVIDII. Poza tym, możemy korzystać z darmowych gier i wersji demonstracyjnych. Żadna konsola oraz tylko naprawdę mocarne pecety pozwalają na granie w 4K/60 FPS, natomiast za pomocą NVIDIA GeForce NOW w pakiecie RTX 3080 możemy taką jakość uzyskać bez inwestowania w drogi sprzęt, wykupując subskrypcję chociażby na miesiąc w celu przejścia Cyberpunk 2077 albo Dying Light 2.

A jak to działa w praktyce? Na niemłodym laptopie ASUS Zenbook UX410UA można komfortowo pograć w maksymalnych ustawieniach graficznych i przykładowo rozdzielczości 2560x1440. Żeby uzyskać podobny, wizualny rezultat, potrzeba nieporównywalnie mocniejszego komputera. Podczas grania poprzez WiFi praktycznie nie występują spadki wydajności, poza chwilowymi problemami z połączeniem. Opóźnienie pozostawało na akceptowalnym poziomie, bowiem trudno zarejestrować różnicę w momencie poruszania myszką z tym, co w tym samym czasie prezentował obraz. Każdy klik w myszkę lub stukanie w klawiaturę miało swój natychmiastowy, wizualny skutek na ekranie. We wszystkich sprawdzonych grach wydajność przekraczała 60 klatek na sekundę. Dokładne wyniki opóźnienia sygnału znajdują się w poniższej tabeli.

Gra (PC) Rozdzielczość Jakość grafiki Typ połączenia sieciowego Opóźnienia sieci RTD Jitter pakietu sieciowego Cyberpunk 2077 2560x1440 Ultra

RT Ultra

DLSS Quality WiFi 6

5 GHz

Ponad 50 Mbps 30-32 ms ~0,4 ms Crysis Remastered 2560x1440 Very High

RT Very High

DLSS Quality WiFi 6

5 GHz

Ponad 50 Mbps 32-34 ms ~0,5 ms Shadow of the Tomb Raider 2560x1440 Ultra

RT Ultra WiFi 6

5 GHz

Ponad 50 Mbps 31-33 ms ~0,4 ms Metro Exodus Enhanced Edition 2560x1440 Ultra

RT Ultra

DLSS Quality WiFi 6

5 GHz

Ponad 50 Mbps 30-33 ms ~0,3 ms Assassin's Creed Valhalla 2560x1440 Ultra WiFi 6

5 GHz

Ponad 50 Mbps 34-36 ms ~0,6 ms

Źródło: NVIDIA