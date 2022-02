GeForce NOW z planem RTX 3080 - Testujemy granie w chmurze z wykorzystaniem słabego laptopa oraz przystawki NVIDIA Shield

Od dłuższego czasu borykamy się z ogromnymi problemami na rynku kart graficznych - od premiery pierwszych kart NVIDIA Ampere oraz AMD RDNA 2 był ogromny problem z dostępnością, co wpłynęło niekorzystnie na ceny. Później doszła do tego kolejna fala kopania kryptowalut, zwłaszcza Ethereum, co spowodowało kolejną zapaść na rynku dGPU. Obecnie dostępność kart stoi na dużo lepszym poziomie, ale ceny nadal są bardzo wysokie, co prowadzi do absurdalnych sytuacji gdzie karta z segmentu entry-level/low-end kosztuje tyle, co dobrej klasy mid-range jeszcze 2 lata temu. Wprawdzie w ostatnich dniach pojawiło się pęknięcie na rynku kryptowalut, co nieco poprawiło kwestię cen kart. Nie wiadomo jednak obecnie jak długo potrwa sytuacja i czy spadki cen będą następować systematycznie. W obecnej sytuacji rozwiązaniem może okazać się granie w chmurze. Sprawdzamy usługę GeForce NOW z pakietem RTX 3080 na przykładach starszego laptopa oraz telewizora 4K z przystawką NVIDIA Shield.

Autor: Damian Marusiak

Szalejące ceny kart graficznych doprowadziły do sytuacji, gdzie wielu użytkowników PC zrezygnowało z opcji rozbudowy i wymiany starej karty na nowszy model. Wielu graczy stara się przeczekać całą tą sytuację w nadziei, że ceny w pewnym momencie się unormują. Jeśli jednak tak wysokie ceny kart graficznych będą się utrzymywać, pewną alternatywą może być usługa grania w chmurze - NVIDIA GeForce NOW. Jest to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się platform, która może być bardzo ciekawym rozwiązaniem, przede wszystkim dla osób nie posiadających mocnego komputera z kartą GeForce RTX. W październiku ubiegłego roku zaprezentowano najdroższą ale i najbardziej rozbudowaną wersję GeForce NOW, która nazwana została "RTX 3080". Koszt abonamentu na 6 miesięcy (tylko w takiej formie można skorzystać z pakietu RTX 3080) to 490 złotych, co przy obecnych cenach podzespołów komputerowych może wydawać się naprawdę atrakcyjną ofertą. Do działania nie potrzebujemy mocnego komputera. Sam na potrzeby tego artykułu wykorzystałem dosyć leciwego ultrabooka ASUS Zenbook UX410UA, posiadającego 2-rdzeniowy procesor Intel Core i5-7200U oraz 8 GB RAM DDR4.

NVIDIA GeForce NOW to jedna z najszybciej rozwijających się usług grania w chmurze. Testujemy pakiet RTX 3080 nie tylko na kilkuletnim laptopie, ale także na przystawce NVIDIA Shield, która jako jedyna wspiera rozdzielczość 4K oraz szeroką rozpiętość tonalną (HDR).

Pakiet RTX 3080 w usłudze GeForce NOW daje nam szereg korzyści, którzy docenią nawet bardziej wymagający gracze. Główną zaletą jest możliwość grania w rozdzielczości maksymalnie 2560x1440 przy 120 klatkach na sekundę. Oczywiście możemy tą wartość obniżyć np. do 60 FPS, ograniczając w ten sposób wykorzystanie sieci internetowej. Drugą zaletą jest wykorzystanie w pełni przystawki NVIDIA Shield oraz współczesnych telewizorów 4K z HDR. To właśnie na urządzeniu producenta pakiet RTX 3080 umożliwia grę w rozdzielczości 4K z aktywną techniką szerokiej rozpiętości tonalnej. To bardzo duża zmiana, bo jeszcze rok temu mogliśmy grać na Shieldzie co najwyżej w Full HD przy 60 FPS i bez HDR. Pakiet RTX 3080 pokazał, jak bardzo usługa się zmieniła na przestrzeni ostatnich miesięcy, wprowadzając rozrywkę na coraz bardziej zaawansowany poziom. Pakiet RTX 3080 umożliwia także zapisywanie ustawień graficznych na serwerze GeForce NOW, a także wydłuża maksymalny czas pojedynczej sesji do 8 godzin. Oczywiście nie brakuje także możliwości odpalenia Ray Tracingu na wspieranych grach. Obecnie mowa o takich tytułach jak Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, trylogia Crysis Remastered, The Medium, Far Cry 6, Metro Exodus Enhanced Edition czy Marvel's Guardians of the Galaxy.



Najnowszy superkomputer NVIDII "GeForce NOW SuperPOD" przygotowany z myślą o obsłudze użytkowników platformy z pakietem RTX 3080.

NVIDIA posiada obecnie coraz mocniejszą konkurencję na polu usług grania w chmurze. Microsoft rozwija Xbox Cloud Gaming w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate (PC Game Pass Ultimate). Ponadto Google stara się nieustannie dbać o swoją platformę Stadia. Żadna z platform nie jest wciąż idealna - do tego potrzeba jeszcze lat doświadczenia. Niemniej już teraz widać, że granie w chmurze ma spory potencjał. Firmy po swojej stronie muszą nieustannie dbać o poszerzanie infrastruktury sieciowej oraz oferowanie coraz mocniejszych podzespołów, by móc grać na wysokich ustawieniach graficznych oraz w wysokiej rozdzielczości. Drugą barierą nadal pozostaje jakość sieci internetowej po stronie użytkownika. GeForce NOW w pakiecie RTX 3080 oferuje dużo, ale i sporo wymaga od łącza. Możemy być pewni, że usługa będzie się w dalszym ciągu rozrastać, tym samym będzie wymagać coraz szybszego Internetu, by móc oferować bezproblemową rozrywkę, bez strachu o niespodziewane zerwanie połączenia.