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AMD Ryzen 7 9800X3D za 1799 złotych i MSI GeForce RTX 5080 Expert za 4789 złotych do kupienia w promocji x-kom

Akcja partnerska | 20-10-2025 08:01 |

AMD Ryzen 7 9800X3D za 1799 złotych i MSI GeForce RTX 5080 Expert za 4789 złotych do kupienia w promocji x-komX-kom rozpoczyna poniedziałek ofertą Tydzień Komponentów, która przynosi co najmniej dwie ciekawe propozycje. Pierwsza to procesor AMD Ryzen 7 9800X3D w rekordowo niskiej cenie wynoszącej 1799 złotych za wersję BOX. Druga to przecena kart graficznych MSI GeForce RTX 5080 / RTX 5070 Ti Expert, jakie są nietuzinkowymi modelami pod względem systemu chłodzenia. Obydwie promocje są ograniczone czasowo i ilościowo, więc zainteresowani lepiej niech się pospieszą...

Dwie naprawdę sensowne promocje w sklepach x-kom - topowy procesor AMD i karty graficzne MSI GeForce RTX 5080 / RTX 5070 Ti Expert. 

AMD Ryzen 7 9800X3D chyba nikomu nie trzeba przestawiać, ponieważ to aktualnie najwydajniejszy procesor do gier komputerowych. W cenie 1799 złotych stanowi naprawdę dobrą ofertę, bo zazwyczaj droższej sprzedawane są wersje OEM (chociaż obydwie bez systemu chłodzenia). Jeśli nie wierzycie to zobaczcie premierowy test AMD Ryzen 7 9800X3D

AMD Ryzen 7 9800X3D BOX - Przecena: 1999 → 1799 złotych

AMD Ryzen 7 9800X3D za 1799 złotych i MSI GeForce RTX 5080 Expert za 4789 złotych do kupienia w promocji x-kom [nc1]

MSI GeForce RTX 5080 Expert to model o ciekawym wyglądzie i systemie chłodzenia, którego budowa silnie nawiązuje do konstrukcji Founders Edition, zapewniając niezłą kulturę pracy. Jeżeli szukacie czegoś za mniejsze pieniądze, ale w podobnej stylistyce, to również w promocji dostępny jest MSI GeForce RTX 5070 Ti Expert, kosztujący teraz 3699 zamiast 4199 złotych. 

MSI GeForce RTX 5080 Expert - Przecena: 4989 → 4789 złotych

AMD Ryzen 7 9800X3D za 1799 złotych i MSI GeForce RTX 5080 Expert za 4789 złotych do kupienia w promocji x-kom [nc1]

Źródło: x-kom
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