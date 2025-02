Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 – informacje o fabule gry. Deweloperzy tłumaczą zmianę konceptu głównego bohatera

Kontynuacja jednej z najlepszych (jeżeli nie najlepszej, przynajmniej pod pewnymi względami) gier związanych z wampirami od lat już znajduje się w bardzo dziwnym miejscu. Prace nad niezwykle ambitnym projektem co rusz przerywane są przez jakieś nietypowe sytuacje, na czele ze zmianami zespołów trzymających nad nim pieczę. Obecnie to zadanie należy do studia The Chinese Room - i miejmy nadzieję, że tak pozostanie. A droga do sukcesu daleka.

Twórcy Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 opowiedzieli nieco o swojej wizji gry, w tym koncepcie głównego bohatera.

The Chinese Room od początku stawia na dość otwarte podejście, jeżeli chodzi o postępy swoich prac. Ostatnio na przykład dowiedzieliśmy się, że głównym bohaterem będzie wampir "starszej" krwi - co jest dość istotnym zwrotem. Jak sami deweloperzy stwierdzają, pasuje im to do ogólnego fabularnego zamysłu. Dojrzały, znający dobrze swoją naturę krwiopijca będzie postawiony w zupełnie nowych dla siebie okolicznościach. Pozbawiony swoich najpotężniejszych zdolności, przyjdzie mu się znaleźć w bezdusznym Seattle.

To dosyć niecodzienne podejście, zważywszy choćby na fabularny punkt wyjścia w Vampire The Masquerade - Bloodlines. Tam przecież wcielamy się w świeżo upieczonego wampira, którym został "nielegalnie", gdy nieznany członek (lub członkini) społeczności Maskarady - ukrytego społeczeństwa nieśmiertelnych istot - wręczył nam ów dar i jednocześnie przekleństwo. Dawno ukształtowany już wampir, tylko zmuszony do stopniowego odzyskiwania swoich mocy, może prowadzić do całkiem ciekawych rozwiązań. The Chinese Room podkreśla, że chce nas postawić w roli swoistego łowcy - niebędącego może u szczytu swej potęgi, ale w dalszym ciągu skrajnie niebezpiecznego. Poza tym wciąż mamy do czynienia z moralnie niejednoznacznym, pełnym antybohaterów światem neo-noir, gdzie przyjdzie nam ukształtować charakter naszej postaci, decydując o jego podejściu do zwykłych ludzi czy własnej natury.

Źródło: Paradox Interactive