Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 – produkcję gry powierzono nowemu deweloperowi. Czy podoła temu zadaniu?

Proces produkcyjny Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 jest bardzo burzliwy. Premierę tytułu wielokrotnie przesuwano, a tworzące go w przeszłości studio Hardsuit Labs trapiły problemy personalne. Jakiś czas temu wydawca gry zdecydował się na drastyczny krok i przeniósł jej produkcję do innego dewelopera. Od tamtej pory nie mieliśmy pewności, które studio zajmuje się teraz grą. Podczas PAX West 2023 wątpliwości te zostały rozwiane.

Za produkcję Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 odpowiada teraz małe brytyjskie studio The Chinese Room. Dotychczasowe doświadczenie dewelopera ogranicza się głównie do przygodówek.

Wybór jest dosyć zaskakujący. Decyzja o powierzeniu gry studiu The Chinese Room może zadziwiać nie tylko dlatego, że deweloper zatrudnia niewielką liczbę pracowników. Równie ważne jest bowiem to, że nie ma on praktycznie żadnego doświadczenia w gatunku. Brytyjczycy zasłynęli przede wszystkim z przygodówek narracyjnych Dear Esther i Everybody’s Gone to the Rapture. Mają także na swoim koncie jedną z odsłon serii Amnesia. Nie oznacza to oczywiście, że nie mają szans poradzić sobie z Bloodlines 2, ale przekazanie im gry będącej miksem wielu gatunków, ze szczególnym naciskiem na RPG, wydaje się jednak dosyć ryzykownym krokiem. Pozostaje mieć nadzieję, że Paradox Interactive wie, co robi i otrzymamy klimatyczny tytuł, który będzie wierny legendarnej spuściźnie.

Podzielono się także informacją, że zmianie uległa całkowicie fabuła produkcji. Gracze mają się teraz wcielić w rolę starszego wampira. W wersji przygotowywanej przez Hardsuit Labs mieliśmy objąć kontrolę nad pomniejszym przedstawicielem gatunku, który został przemieniony w wampira jako jeden z wielu ludzi podczas incydentu określanego mianem "Mass Embrace". Premiera Bloodlines 2 ma odbyć się w 2024 roku, ale biorąc pod uwagę dotychczasowe perypetie tytułu, należy podejść do tego z dużym dystansem. Deweloper zapowiada, że chce dostarczyć grę, która jest wierna pierwszemu Bloodlines i jednocześnie cechuje się nowoczesną rozgrywką. Wydawca z kolei zapewnia o tym, że tytuł znajduje się w dobrych rękach. Ostatecznie może zatem okazać się, że The Chinese Room udźwignie produkcję i sprawnie dokończy proces jej tworzenia. Łatwo jednak nie będzie, ponieważ pierwsza odsłona cyklu uzyskała status kultowy.

