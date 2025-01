Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2 - Gra kiedyś zadebiutuje, jednak Paradox Interactive zwróci pieniądze z przedsprzedaży

Kontynuacja bardzo dobrze ocenianego tytułu z 2004 roku Vampire: The Masquerade - Bloodlines została zapowiedziana już w pierwszym kwartale 2019 roku. Przewidywano wtedy, że premiera drugiej części odbędzie się w 2020 roku. Jednak lata mijały, a debiut był cały czas opóźniany. Wydawaca gry - studio Paradox Interactive - ogłosił właśnie, że każda osoba, która zamówiła preorder, może ubiegać się o całkowity zwrot kosztów, w związku z zaistniałą sytuacją.

Ponieważ premiera powstającej gry Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 jest cały czas opóźniana, Paradox Interactive zdecydowało, że będzie oddawać pieniądze wpłacone za preordery każdemu, kto wyrazi taką chęć.

Niewiele gier może się "pochwalić" tak burzliwym procesem twórczym, jak obecnie opracowywane Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Początkowe za projekt odpowiadało studio Hardsuit Labs, jednak w wyniku pewnych komplikacji już w 2021 roku odsunięto je od tworzenia gry. Pracę nad nią przejął wtedy nieznany deweloper, a dziś na karcie Steam jako producent i wydawca widnieje studio Paradox Interactive. Proces powstawania tytułu obejmuje wiele lat i sporo graczy zdecydowało się międzyczasie na jego zakup w preorderze. Oczekiwanie wszystkich osób na przedłużający się debiut zostało przerwane przez wydawcę stosownym komunikatem, w którym możemy przeczytać "oferujemy zwrot każdemu, kto zakupił w przedsprzedaży jakąkolwiek edycję gry". Dodatkowo zapewniono, że prace nad grą cały czas trwają i więcej szczegółów poznamy już we wrześniu tego roku.

Sama data premiery nie jest jeszcze podana z uwagi na to, że twórcy tym razem chcą być całkowicie pewni, że podany termin będzie tym właściwym. Została również udostępniona garść screenów z nadchodzącej produkcji, które możemy zobaczyć w tym newsie. Wiadomo, że zawartość dodatkowa oraz wszystkie edycje gry (których jest całkiem sporo) są cały czas rozwijane. Jeśli my też dokonaliśmy zakupu gry w przedsprzedaży, to aby ubiegać się o zwrot kosztów, powinniśmy się udać pod ten adres. Znajdziemy tam wszelkie informacje, ponieważ w zależności od miejsca zakupu i wersji gry, procedura może wyglądać trochę inaczej.

Źródło: Paradox Interactive