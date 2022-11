Szef studia Paradox o grze Vampire Bloodlines 2: Premiera w 2023 roku nie jest wykluczona

Vampire The Masquerade - Bloodlines z 2004 roku, wyprodukowane przez studio Troika Games, postawiło bardzo wysoko poprzeczkę zarówno w świecie ówczesnych gier RPG, jak i tych z kolejnych najbliższych lat. Nic dziwnego, że fani mają spore oczekiwania w stosunku do kontynuacji. Niestety o owej kontynuacji od wielu miesięcy ani widu, ani słychu. Aż do teraz, bowiem głos w sprawie premiery Bloodlines 2 zabrał sam CEO Paradox Interactive - Fredrik Wester.

Szef studia, które odpowiada za wydanie gry Vampire Bloodlines 2 nie wyklucza, że produkcja pojawi się do końca 2023 roku.

Proces deweloperski gry Bloodlines 2 jest cokolwiek burzliwy. Produkcję zapowiedziano z początkiem 2019 r., a przez kilka następnych miesięcy twórcy wrzucali do sieci sporo materiałów (screeny, fragmenty z zapisu rozgrywki, itp.). Jednak już jesienią tego samego roku z grą zaczęło dziać się coś niepokojącego. Wtedy to przesunięto jej premierę (z Q1 2020) po raz pierwszy. W międzyczasie ze studia odszedł Chris Avellone, a następnie zwolniono głównego scenarzystę, Briana Mitsodę. Nic dziwnego, że premierę gry przesunięto drugi raz, tym razem na 2021 rok.

Nie było to jednak ostatnie przesunięcie. Zanim jednak to nastąpiło, studio opuściła starsza projektantka fabuły – Cara Ellison. Gdy Paradox Interactive (wydawca) ogłosił wspomniane już, trzecie przesunięcie premiery (na koniec 2021 roku), Bloodlines 2 straciło... samego dewelopera, a więc studio Hardsuit Labs. Jak można się spodziewać, gra otarła się tym samym o "skasowanie", jednak studio Paradox jesienią ubiegłego roku, a więc w kilka miesięcy po utracie pierwotnego dewelopera, ogłosiło, iż jest zadowolony z postępów, które czyni z grą nowe studio. Co ciekawe, jak dotąd nie dowiedzieliśmy się jakie to studio przejęło prace nad Bloodlines 2.

Tak miała pierwotnie wyglądać Edycja Kolekcjonerska gry Bloodlines 2. Dziś nie wiadomo, czy również i ona ulegnie zmianom

Choć od czasu przejęcia tytułu przez nowego dewelopera studio Paradox jest dość tajemnicze (żadnych nowych materiałów o grze), to w ostatniej rozmowie CEO Paradoksu z serwisem Privata Affärer zdradził on, że "premiera w 2023 roku nie jest niemożliwa". Konkretnej daty premiery gry nie chce jednak zdradzać, aby nie rozczarować graczy już po raz kolejny. Co do premiery gry w przyszłym roku - ja osobiście zbytnio bym się nie nastawiał, choć przypomnę, iż w marcu tego roku miał miejsce pewien ciekawy wyciek danych ze Steama. Wyciek ów sugerował, że gra Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ma pojawić się dokładnie 29 grudnia 2023. Być może więc rzeczywiście coś jest na rzeczy...

Źródło: Privata Affärer