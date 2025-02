Test klawiatury mechanicznej Redragon Ucal Pro K673 - Bezprzewodowa, posiadająca hot-swap i niedroga

Redragon to marka doskonale znana wszystkim amatorom nietuzinkowych oraz stosunkowo niedrogich peryferii komputerowych, aczkolwiek dotychczas w polskojęzycznym internecie pojawiało się niewiele recenzji takiego sprzętu. Wypadałoby to zmienić, ponieważ oferta producenta okazuje się naprawdę szeroka. Jednym z najciekawszych modeli w ofercie czerwonego smoka jest Redragon Ucal Pro K673, czyli bezprzewodowa klawiatura mechaniczna posiadająca hot-swap i metalowe pokrętło regulacji głośności. Dochodzi jeszcze całkiem ciekawa kolorystyka, zapasowe przełączniki w komplecie plus przesmarowane stabilizatory. Wszystko zamknięto w formacie 75% doprawiając ceną poniżej 300 złotych.

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew pozorom i powszechnym opiniom, klawiatury komputerowe są urządzeniami stosunkowo skomplikowanymi oraz występującymi w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Niektóre klawiatury lepiej sprawdzają się podczas pisania, inne natomiast mają gamingowy charakter. Samych przełączników mechanicznym istnieją dziesiątki mających różne charakterystyki. Dochodzą jeszcze kwestie ogólnej funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych oraz oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien być jednak rodzaj przełączników i gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

Redragon Ucal Pro K673 to klawiatura mechaniczna o ciekawym wyglądzie, jednak to nie wszystko, co ma użytkownikowi do zaoferowania. Jest jeszcze bezprzewodowa praca, hot-swap i przesmarowane stabilizatory.

Redragon Ucal Pro K673 jest klawiaturą wykonaną w rozmiarze 75%, czyli odczuwalnie mniejszym od popularnego TKL, jednak bliższym właśnie temu formatowi, aniżeli przesadnie kompaktowemu 60-65%. Blok kursorów pozostaje wyraźnie odseparowany, będąc nieznacznie przesuniętym w lewym kierunku, natomiast kilka klawiszy funkcyjnych umieszczono wzdłuż prawej krawędzi. Przyciski F1-F12 zachowały swoją domyślną pozycję. Konstrukcja jest specyficzna i najprawdopodobniej nie każdemu użytkownikowi będzie pasowała, zwłaszcza jeżeli wcześniej z podobnymi formatami nie obcował. Redragon Ucal Pro K673 pod względem konstrukcyjnym przypomina chociażby Endorfy Thock 75% Wireless, cieszącego się znaczną popularnością pomimo swej odmienności, ale kosztującego kilkadziesiąt złotych więcej. Obydwa urządzenia łączy chociażby pokrętło do regulacji głośności w prawym górnym narożniku.

Redragon Ucal Pro K673 Endrofy Thock 75% Genesis Thor 404 TKL Wymiary 335 x 140 x 37 mm 326 x 126 x 43 mm 358 x 133 x 38 mm Waga 910 gramów 730 gramów 1005 gramów Podkładka - - - Blok numeryczny - - - Przełączniki Redragon* Kailh Box Kailh Box / Gateron Pro Przyciski makro - - - Podświetlenie RGB RGB RGB N-Key Rollover Tak Tak Tak Przyciski multimedialne Pokrętło / Skróty Pokrętło / Skróty Skróty Cecha szczególna 75% / Odpinany kabel 75% / Odpinany kabel Odpinany kabel Hot-Swap Tak Tak Tak Interfejs USB / BT / 2.4 GHz USB / BT / 2.4 GHz USB Odświeżanie 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz Inny kolor Biało-Niebieska Biały Biały Sugerowana cena 279 zł 329 zł 249 zł

Recenzowana wersja Redragon Ucal Pro K673 charakteryzuje się białym i ciemnogranatowym zestawieniem kolorów, niemniej urządzenie występuje jeszcze w kombinacji beżowego, wyblakłego niebieskiego i oliwkowo zielonego. Producent regularnie wprowadza peryferia o odważnej stylistyce nie unikając różowego, żółtego oraz fioletowego, co poniekąd stanowi cechę rozpoznawczą Redragona. Według firmowej strony możemy wybierać między trzema najpopularniejszymi rodzajami przełączników Outemu: Red / Blue / Brown. Wersja jaką miałem okazję sprawdzić bazowała na czerwonych switchach, którym poświęcę więcej uwagi w odpowiedniej sekcji tematycznej. Kluczowa informacja w przypadku Redragon Ucal Pro K673 dotyczy trybów działania, bowiem klawiatura komunikuje się standardowo poprzez USB bądź bezprzewodowo z wykorzystaniem Bluetooth albo radiowego nadajnika 2.4 GHz.