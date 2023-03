Test klawiatury mechanicznej Endorfy Thock 75 Wireless - Nietypowy kształt w bezprzewodowym wydaniu

Niedawna konsolidacja marek SPC Gear i SilentiumPC pod nazwą Endorfy, zaowocowała nie tylko rebrandingiem dotychczasowych produktów, ale również rozszerzeniem dotychczasowego portfolio o nieodstępne wcześniej modele oraz formaty. Wśród nowości znajdują się między innymi klawiatury mechaniczne, będące pochodnymi bardzo popularnego SPC Gear GK630K, które dostaniemy teraz w większej ilości wariantów. Rodzina Endorfy Thock Wireless, jak zresztą nazwa wskazuje, obejmuje konstrukcje bezprzewodowe, a dodatkowo występuje we wszystkich mniej lub bardziej popularnych rozmiarach. Sumarycznie otrzymujemy cztery modele z przełącznikami Kailh oraz działające w paśmie 2.4 GHz / Bluetooth.

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew pozorom i powszechnym opiniom, klawiatura komputerowa jest urządzeniem stosunkowo skomplikowanym oraz występującym w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Niektóre lepiej sprawdzają się podczas pisania, inne natomiast mają gamingowy charakter. Samych przełączników mechanicznym istnieją dziesiątki mających różne charakterystyki. Dochodzą jeszcze kwestie ogólnej funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych oraz oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien być jednak rodzaj przełączników i gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

Rodzina Endorfy Thock Wireless obejmuje cztery różne formaty klawiatur mechanicznych, oferując do wyboru kilka rodzajów przełączników.

Klawiatury mechaniczne Endorfy Thock występują w kilkunastu (18) wariantach, różniących się sposobem komunikacji z komputerem, rodzajem przełączników, kolorystyką obudowy i konstrukcją nakładek. Znajdziemy tutaj modele pełnowymiarowe, TKL, kompaktowe 60% i rzadziej spotykane 75%, przeważnie występujące w czarnej kolorystyce, aczkolwiek w ograniczonym zakresie dostępne również w białej. Jeśli szukacie nakładek typu pudding też takowe znajdziecie. Producent poszedł bardzo szeroko, szczelnie pokrywając praktycznie wszystkie najpopularniejsze segmenty rynkowe. Dodatkowo, każdy format występuje w wersji bezprzewodowej, co pomnożone przez dostępne warianty switchy, skutkuje aż dziewięcioma klawiaturami do wyboru. Specyfikację serii Endorfy Thock Wireless znajdziecie w poniższej tabelce, natomiast wszystkie pozostałe modele przewodowe wykonano w formacie TKL.

Thock Thock TKL Thock 75% Thock Compact Wymiary 444 x 140 x 42 mm 361 x 140 x 42 mm 326 x 136 x 42 mm 290 x 101 x 47 mm Waga 995 gramów 790 gramów 730 gramów 585 gramów Przełączniki Kailh Box Kailh Box Kailh Box Kailh Box Typ przełączników Red / Brown Red / Black Red / Black Red / Black / Brown Przyciski Makro - - - - Podświetlenie RGB RGB RGB RGB N-Key Rollover Tak Tak Tak Tak Klawisze dodatkowe Rolka - Rolka - Podkładka - - - - Cecha szczególna - - - - Połączenie USB / 2.4 GHz / BT USB / 2.4 GHz / BT USB / 2.4 GHz / BT USB / 2.4 GHz / BT Odświeżanie 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz Cena (24.03.2023) 419 złotych 379 złotych 369 złotych 319 złotych

Wszystkie modele klawiatur Endorfy Thock bazują na mechanicznych przełącznikach Kailh, natomiast w rodzinie Wireless wprowadzono wariant Box w kolorach Red / Brown / Black, chociaż tylko najmniejszy Thock Compact (60%) występuje ze wszystkimi trzema. Producent całkowicie zrezygnował jednak z nieśmiertelnego Kailh Blue, którego charakterystyka od zawsze bardziej pasowała osobom piszącym aniżeli graczom. Co ciekawe, pełnowymiarowy Endorfy Thock Wireless i model 75% posiadają rolkę przeznaczoną do regulacji głośności, podczas gdy pozostała dwójka takiego dodatku została pozbawiona. Na warsztat wziąłem całkowitą nowość w ofercie Endorfy, wyróżniającą się również w stosunku do innych 70-80% klawiatur mechanicznych, czyli model Thock 75 Wireless, będący swoistym pomostem między Compact i TKL (ostatni posłuży jako bezpośredni punkt odniesienia).