Test ASUS ROG Zephyrus G16 - Stylowy laptop do gier i pracy z GeForce RTX 4090, Intel Core Ultra 9 185H i ekranem OLED

ASUS w tym roku zaprezentował kompletnie odmienione wizualnie modele notebooków z linii ROG Zephyrus G14 oraz ROG Zephyrus G16. Seria ta, choć nadal wydajna, charakteryzuje się przede wszystkim smukłością, stylowym wyglądem oraz bardziej dopasowanymi limitami mocy podzespołów do wymiarów. Ze względu na wykorzystane podzespoły oraz design, takie urządzenia mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako maszyny do grania lub do pracy w aplikacjach kreatywnych. Nie brakuje również interakcji z AI, wszak zarówno procesor jak i układ graficzny wyposażono w jednostki, których zadaniem jest akceleracja tego typu obliczeń. Do testów otrzymaliśmy model ASUS ROG Zephyrus G16 i choć nie jest to najwydajniejszy z testowanych przez nas sprzętów, to potrafi bez wątpienia przykuć uwagę swoim wyglądem czy jakością wykonania.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU to flagowy układ graficzny obecnej generacji dla przenośnych komputerów. Nie ma on jednak nic wspólnego z desktopową kartą GeForce RTX 4090. Zamiast tego zdecydowano się na zachowanie specyfikacji tożsamej z desktopowym GeForce RTX 4080. Otrzymujemy zatem niemal pełny rdzeń AD103 z 9728 rdzeniami CUDA FP32, 76 rdzeniami RT 3. generacji oraz 304 rdzeniami Tensor 4. generacji. Sama architektura Ada Lovelace jest taka sama dla desktopów jak i laptopów. Otrzymujemy zatem m.in. wydajniejsze rdzenie CUDA, przebudowane rdzenie RT do akceleracji obliczeń związanych ze śledzeniem promieni, a także nowe rdzenie Tensor z obsługą techniki Frame Generation oraz korzystających z układu Optical Flow Accelerator. Całość doprawiono 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali. Do testów otrzymaliśmy laptopa ASUS ROG Zephyrus G16 2024, w którym moc układu NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU wynosi maksymalnie 125 W. Jest to zatem znacznie bardziej energooszczędny wariant, przystosowany do smukłej obudowy, którą charakteryzuje się ROG Zephyrus G16 w wersji na 2024 rok. Całość opracowano w kompletnie nowej i dużo bardziej zaawansowanej litografii TSMC 4N, co pozwoliło na wpakowanie ponad 45 miliardów tranzystorów na stosunkowo niewielkiej powierzchni rdzenia graficznego AD103. Umożliwiło to na blisko 3-krotne zwiększenie gęstości upakowania tranzystorów względem rdzenia GA103 w architekturze Ampere i procesie Samsung 8 nm.

ASUS ROG Zephyrus G16 2024 oferuje kompletnie przebudowany wygląd, topowy układ graficzny GeForce RTX 4090 Laptop GPU, choć w energooszczędnym wariancie, nowy procesor Intel Core Ultra 9 185H oraz ekran OLED o proporcjach 16:10. Całość tworzy zgrabną, choć drogą całość.

Współczesne układy graficzne w notebookach od NVIDII, na czele z testowanym GeForce RTX 4090 Laptop GPU, sprzętowo akcelerują obliczenia związane ze śledzeniem promieni w czasie rzeczywistym (Ray Tracing). Najprościej mówiąc RT jest techniką renderowania, która ma w bardziej realistyczny sposób symulować zachowanie światła, definiując w jaki sposób przechodzące przez określoną ścieżkę oświetlenie wpływa na postrzeganie całych scen. Dobrze zaimplementowany Ray Tracing wpływa na realistyczną prezentację zarówno oświetlenia jak i odbić oraz cieniowania. W przypadku architektury Ada Lovelace nie można zapomnieć również o wsparciu dla techniki DLSS 3, którego najistotniejszą nowością jest funkcja Frame Generation, gdzie pomiędzy dwiema wyrenderowanymi już klatkami umieszczana jest trzecia, stworzona z pomocą AI i rdzeni Tensor, a do przygotowania której wykorzystano m.in. wektory ruchu z dwóch sąsiadujących po sobie klatek oraz silnika Optical Flow Accelerator. Dzięki DLSS 3(.5) wydajność może zostać znacząco zwiększona, bez istotnego wpływu na jakość obrazu. W laptopach, gdzie ekrany mają znacznie mniejszą przekątną a tym samym gęstsze upakowanie pikseli, ewentualne różnice w obrazie będą jeszcze mniej dostrzegalne w porównaniu do dużo większych monitorów. Lista obsługiwanych gier regularnie się powiększa, a wśród wspieranych tytułów warto wymienić chociażby Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Horizon Forbidden West czy Marvel's Spider-Man & Miles Morales. Do tego dochodzi funkcjonalność wprowadzona wraz z DLSS 3.5, a więc Ray Reconstruction.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Układ graficzny AD103 AD104 GA103 GA104 Litografia TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8 nm Samsung 8 nm Powierzchnia 378,6 mm² 294,5 mm² 496 mm² 392 mm² Tranzystory 45,9 mld 35,8 mld ~22 mld 17 mld Jednostki SP 9728 7424 7424 6144 Jednostki TMU 304 232 232 192 Jednostki ROP 112 80 96 64 Jednostki RT 76 (3. gen) 58 (3. gen) 58 (2. gen) 48 (2. gen) Jednostki Tensor 304 (4. gen) 232 (4. gen) 232 (3. gen) 192 (3. gen) Taktowanie Boost Do 2040 MHz Do 2280 MHz Do 1590 MHz Do 1710 MHz Pamięć 16 GB GDDR6 (do 18 Gbps) 12 GB GDDR6 (do 18 Gbps) 16 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 8/16 GB GDDR6 (do 14 Gbps) Szyna pamięci 256-bit 192-bit 256-bit 256-bit Przepustowość Do 576 GB/s Do 432 GB/s Do 512 GB/s Do 448 GB/s Obsługa DLSS 3 Tak Tak Nie Nie Współczynnik TGP Od 80 do 150 W

+ 25 Dynamic Boost Od 80 do 150 W

+ 25 W Dynamic Boost Od 80 do 150 W

+ 25 W Dynamic Boost Od 80 do 150 W

+ 25 W Dynamic Boost

DLSS z RR został wytrenowany na 5-krotnie większej ilości danych w porównaniu do techniki DLSS 3. Wykorzystywane są dodatkowe dane z gier oraz silników oprogramowania (również w kontekście rozpoznawania różnych efektów Ray Tracingu, w tym także rozróżniania poprawnie wyświetlanych pikseli jak również tych, które posiadają błędy), co ma wspomóc proces lepszej rekonstrukcji promieni RT względem tradycyjnie wykorzystywanego oprogramowania bazującego na odszumianiu obrazu (denoiser). DLSS 3.5 pozwoli zachować nie tylko oryginalną kolorystykę, ale również utrzyma bardziej dokładne i naturalniejsze efekty świetlne (dotyczy to również poprawionej techniki globalnego oświetlenia oraz lepszej jakości odbić), a także zredukuje efekty ghostingu, które mogłyby pojawić się przy wykorzystaniu tradycyjnych denoiserów. Ze względu na modyfikację w denoiserze, DLSS Ray Reconstruction da najlepsze efekty w sytuacjach, gdy oświetlenie ulega dynamicznej zmianie w danej scenie gry. Oprócz pełnej obsługi wszystkich funkcjonalności DLSS w testowanym laptopie ASUS ROG Zephyrus G16, warto wspomnieć także o innych udogodnieniach, jakie oferowane są przez układy Ada Lovelace. Mowa m.in. o obsłudze Reflex (zmniejszającego input lag, co przydaje się przede wszystkim w bardziej dynamicznych grach), wsparcia dla sterowników Game Ready oraz Studio (w zależności do jakich zadań zaprzęgnięty zostanie układ GeForce RTX 4090 Laptop GPU; czy do gier czy do aplikacji kreatywnych), a także możliwość korzystania z platformy Omniverse, której częścią jest chociażby RTX Remix. Ta ostatnia umożliwia przygotowanie swoich własnych remasterów starszych gier, poprzez implementację w nich nowych rozwiązań graficznych jak chociażby Ray Tracingu, przy wsparciu DLSS.