Recenzja Genesis Toron 531. To jedne z najlepszych słuchawek gamingowych do 200 zł. Znakomity komfort i jakość dźwięku

Są takie osoby, dla których granie w gry to praca zarobkowa, ale zdecydowana większość z nas traktuje to jako rozrywkę. W wolnym czasie siadamy do komputera albo konsoli, włączamy tytuł, na który aktualnie mamy ochotę i chcemy maksymalnie zagłębić się w jego świat, poczuć klimat, odstresować się albo skupić na ostrej rywalizacji online. Z jednej strony ma nam to po prostu sprawić frajdę, ale z drugiej strony trzeba zauważyć, że branża gier jest jednym z ważniejszych filarów rozwoju technologii komputerowych, zarówno pod względem wewnętrznych komponentów, jak i oprogramowania, a także akcesoriów, których wybór jest ogromny. Te ostatnie są bardzo ważne, bo to właśnie od nich uzależniony jest realny komfort grania i poniekąd również jego sprawność. A jednym z najbardziej istotnych akcesoriów są słuchawki. Tym razem do naszej redakcji trafił relatywnie tani model Genesis Toron 531 za około 199 zł. Czy jest to sprzęt wart zakupu? Zapraszam do jego recenzji.

Autor: Tomasz Duda

Wybór odpowiednich słuchawek dla siebie jest trudny, a polecanie słuchawek innej osobie to już zadanie prawdziwie karkołomne. W zasadzie każda osoba ma trochę inne preferencje odnośnie dźwięku i inny słuch, a oprócz tego wymaga innych cech fizycznych. Dotyczy to również mnie. Dlatego tę recenzję rozpocznę od stwierdzenia subiektywnego, całkowicie szczerego, ale potencjalnie dość kontrowersyjnego. Przez kilkanaście lat pracy używałem bardzo wielu słuchawek gamingowych, w różnych cenach, rozmiarach, o odmiennej funkcjonalności, wyglądzie, łączności itp. Po pewnym czasie moje preferencje wyklarowały się i zrozumiałem, że potrzebuję słuchawek łączących znakomitą wygodę, z niezłą jakością dźwięku i relatywnie atrakcyjną ceną. Dlatego prywatnie wybrałem dla siebie słuchawki z serii HyperX Cloud II, których używam od lat i które cieszą się wieloma dobrymi opiniami. I tutaj właśnie pojawia się część kontrowersyjna: Genesis Toron 531 za 199 zł są moim zdaniem lepsze od HyperX Cloud II za ponad 300 zł.

Zaczynając test słuchawek Genesis Toron 531, nie miałem od nich wielkich oczekiwań. Natomiast po jego zakończeniu stwierdziłem, że moim zdaniem są to najlepsze słuchawki gamingowe do 200 zł. Zresztą są one świetne nie tylko do gier, ale też filmów i muzyki. To czołówka najwygodniejszych i najlepiej brzmiących słuchawek w swojej cenie.

Jedni powiedzą: “niemożliwe, przecież Hyperx Cloud II to jedne z najlepszych słuchawek w swojej klasie”, a inni powiedzą: “nic dziwnego, przecież HyperX Cloud II są strasznie słabe”. I dlatego właśnie recenzowanie słuchawek jest takie trudne. Niemal wszystko zależy od tego, co lubi konkretna osoba. Ja ujmę to następująco. Na samym początku polubiłem Genesis Toron 531 za to, że ich konstrukcja bardzo przypomina mi właśnie HyperX Cloud II, do których jestem przyzwyczajony. Jednak szybko okazało się, że słuchawki Toron 531 są jeszcze wygodniejsze. Mają trochę obszerniejsze i znacznie grubsze pady wokółuszne, a spód poduszki na pałąku jest płócienny, co zapewnia lepszą wentylację. Wyposażone są też w odłączany przewód słuchawkowy, więc można go łatwiej wymienić w razie uszkodzenia (Cloud II tego nie mają). Realnie w komplecie są dwa przewody, a ich łączna długość wynosi około 2,75 m. Mikrofon również da się odłączyć.

Genesis Toron 531 MSI Immerse GH20 Konstrukcja Wokółuszna / Zamknięta Wokółuszna / Zamknięta Łączność Mini Jack 3.5 mm Mini Jack 3.5 mm Podświetlenie Nie Nie Przewód Odłączany / 275 cm Zintegrowany / 150 cm Kontroler W przewodzie W przewodzie Pasmo przenoszenia słuchawek 20 - 20000 Hz 20 - 20000 Hz Impedancja 32 Omy 32 Omy Przetworniki Dynamiczne / 50 mm Dynamiczne / 40 mm Mikrofon Odłączany Zintegrowany Czułość mikrofonu -42 dB -38 dB Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 - 10000 Hz 100 - 10000 Hz Waga 240 gramów 245 gramów Kompatybilność PC / PS / XBOX / Mobilne PC / PS / XBOX / Mobilne Aktualna najniższa cena 199 zł 179 zł

Jakość wykonania jest bardzo zbliżona do HyperX, podobnie jak ogólna ergonomia, choć odnoszę wrażenie, że na mojej głowie Genesis Toron 531 leżą lepiej i powodują jeszcze mniejsze zmęczenie po kilku godzinach noszenia. Już HyperX Cloud II są pod tym względem bardzo dobre, więc szacunek dla marki Genesis, za to, że zdołali wykonać coś jeszcze lepszego (i tańszego). Pady są oczywiście wymienne i w zestawie dostajemy dwie pary: jedne tekstylne, oddychające, zapewniające bardziej przestrzenny dźwięk i lepsze pozycjonowanie w grach oraz drugie hybrydowe (skórzano-tekstylne), pozwalające cieszyć się mocniejszymi tonami niskimi i trochę lepszą izolacją od zewnętrznych dźwięków. Te drugie mogą być lepsze do muzyki, choć oczywiście wszystko zależy od gustu i rodzaju muzyki, której się słucha. Ja na przykład zarówno do gier, jak i muzyki wolę tekstylne poduszki. Więcej informacji na temat budowy i ergonomii znajdziesz na drugiej stronie tej recenzji.