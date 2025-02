Rusty's Retirement - Graj i pracuj jednocześnie. Nowa, oryginalna produkcja, której akcja toczy się na części ekranu

Spora część osób z pewnością może potwierdzić fakt, że bardzo często to właśnie proste produkcje, które nie wymagają od nas analitycznego myślenia, czy też odpowiedniego refleksu, sprawdzają się najlepiej w zapewnieniu sobie krótkiej rozrywki. Do takich zalicza się tytułowa Rusty's Retirement. Jest ona stworzona w taki sposób, aby towarzyszyć nam w codziennej pracy, czy też innej aktywności przy komputerze, ponieważ stale jest obecna na wybranym fragmencie ekranu.

Rusty's Retirement to bardzo ciekawa, a zarazem prosta produkcja, w której będziemy nadzorować pracę robota zajmującego się farmą. Gra nie będzie wymagać od nas ciągłego skupienia, gdyż ma być w głównej mierze dodatkiem do codziennych aktywności, choć opinie wskazują na coś innego...

Omawiana gra przypomina o zapomnianych już interaktywnych postaciach z pulpitu, które były całkiem popularne w czasach, kiedy głównie używanym systemem był Windows XP (np. Neko, Winpenguins). Rusty's Retirement to tytuł stworzony przez jednego dewelopera, Jordana Morrisa, który jest założycielem studia Mister Morris Games. Mimo swojej prostoty gra już zapewniła sobie trzecie miejsce na "trendach" (SteamDB), a w jednym momencie przez platformę Steam grało w nią niemal 15 tys. osób. Cała produkcja pozwoli nam na rozgrywkę na niewielkim fragmencie ekranu — na dole lub z boku (tryb dla monitorów ultrapanoramicznych). Tytuł zapewni nam widok na farmę Rusty'ego, w którym to będziemy mogli zarządzać jej funkcjonowaniem i rozwojem.

Mamy więc do czynienia z dość znanym gatunkiem gier, który jednak wprowadza lekki powiew świeżości właśnie przez swoją formę. Aktualnie aż 97% graczy oceniło tytuł pozytywnie (nadal mowa o platformie Steam), choć niektóre komentarze wskazują na to, że gra zamiast być dodatkiem do codziennej pracy, staje się głównym zajęciem przed komputerem — czego oczywiście nikt nie zalicza do minusów. Na korzyść produkcji przemawia także jej cena, ponieważ do 7 maja 2024 roku wynosi ona zaledwie 28,79 zł. Rusty's Retirement kupimy pod tym adresem.

Źródło: Steam, SteamDB