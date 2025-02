Kolejny krok Google w walce z blokowaniem reklam na YouTube. Tylko oficjalna aplikacja będzie umożliwiała oglądanie wideo

W połowie 2023 roku Google rozpoczęło cichą walkę z użytkownikami, którzy nie opłacali subskrypcji YouTube Premium, a mimo to na tytułowej platformie oglądali materiały pozbawione reklam. Wszystko za sprawą rozszerzeń do przeglądarek internetowych, które umożliwiały ich ominięcie. Natomiast oprócz nich istnieją jeszcze osobne aplikacje, które pozwalają uzyskać ten sam efekt. To właśnie z nimi Google zaczyna teraz toczyć walkę — i to całkiem na poważnie.

Google wznawia swoje usilne działania, które mają skłonić użytkowników platformy YouTube do wykupienia subskrypcji YouTube Premium. Teraz na celownik wzięto aplikacje, które pozwalają oglądać wideo w serwisie, jednak z pominięciem wszystkich reklam.

W oficjalnym komunikacie, który możemy znaleźć pod tym adresem, jeden z pracowników firmy wypowiedział się na temat wszystkich aplikacji, które umożliwiają oglądanie materiałów wideo z platformy YouTube, jednak naruszają warunki korzystania z usługi (Terms of Service) - oczywiście w szczególności mowa tu o funkcji blokowania reklam. Użytkownicy będą w nich napotykać wiele utrudnień, które związane będą z długim wczytywaniem danego wideo lub nawet błędem, przy którym spotkają się z komunikatem: "Wybrany materiał nie jest dostępny w tej aplikacji".

Powodem podanym przez Google jest to, że omijając reklamy w taki sposób, pozbawia się zysków twórców materiałów wideo, a przy tym sama platforma po części może dzięki nim poprawnie funkcjonować. Takie działania mają oczywiście na celu wymuszenie na użytkownikach wykupienia subskrypcji YouTube Premium lub korzystania z darmowej wersji. Z pewnością można założyć, że firma nie przestanie walczyć w tej sprawie, ponieważ jest to dla niej źródło zysku, a każda osoba łamiąca regulamin przyczynia się do potencjalnych strat.

Źródło: Google