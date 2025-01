Opłacasz YouTube Premium? I tak możesz spotkać się z reklamami na platformie. Google już spieszy z wyjaśnieniami

Google w ostatnim czasie dokłada starań, aby uniemożliwić blokowanie reklam na platformie YouTube - głównie przez walkę z rozszerzeniami do przeglądarek internetowych, które pozwalają je ominąć. Oczywiście nadrzędnym celem jest zachęcenie użytkowników, aby wykupili subskrypcję YouTube Premium. Okazuje się jednak, że nawet ci, którzy zdecydowali się na miesięczny abonament, nadal napotykają reklamy w serwisie. Google już się do ustosunkowało do tej nietypowej sytuacji.

Zaostrzone działania Google odnoszące się do blokerów reklam na platformie YouTube zdały się odbić rykoszetem nawet na uczciwych użytkownikach, którzy opłacają subskrypcję YouTube Premium, aby, bagatela, nie mieć styczności z reklamami. O całej sytuacji można się dowiedzieć z serwisu Reddit, w którym to spora część użytkowników wskazała na nowy problem. Niektórzy subskrybenci YouTube Premium mimo wykupionego abonamentu nadal spotykają się z banerami reklamowymi na platformie - reklamy są wyświetlane podczas materiałów wideo, jednak znajdują się tuż pod nimi. Część użytkowników zgłosiło sprawy do działu wsparcia Google, jednak otrzymywali oni odpowiedzi, które mówiły o tym, że to z ich urządzeniami jest coś nie tak (wskazówki obejmowały aktualizację aplikacji YouTube i samego urządzenia bądź uruchomienie go ponownie).

Niektóre odpowiedzi odnosiły się do tego, że są to treści sponsorowane, które są związane z uruchomionym materiałem wideo. Natomiast ciężko byłoby powiązać choćby drugi z widocznych zrzutów ekranu z treściami wideo. Ostatecznie Google odniosło się do całej sytuacji, twierdząc, że jest to "błąd techniczny" i już pracują nad jego rozwiązaniem. Ostatnie wydarzenia, w których firma starała się jeszcze bardziej nękać materiałami reklamowymi (np. 30-sekundowe reklamy, których nie można pominąć), a do tego wystąpienie omawianego problemu, z pewnością jeszcze negatywniej wpłyną na wizerunek całej platformy - zniechęcając do opłacania YouTube Premium nawet te osoby, które do tej pory to robiły.

