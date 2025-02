Jak oglądać YouTube Premium za darmo, bez reklam i z odtwarzaniem w tle? Pobierz ReVanced na system Android

YouTube to niesłychanie popularna platforma do streamowania filmów i muzyki. Korzysta z niej ponad 2,7 miliarda osób miesięcznie, a w ciągu zaledwie jednego dnia oglądanych jest aż miliard godzin materiałów wideo w skali globalnej. Wielu z nas ma swoich ulubionych twórców, którzy tam publikują treści, oglądamy ich filmy regularnie, a często też wspieramy finansowo przez różne platformy, choćby takie jak Patronite. Czy jednak można z góry założyć, że kochamy też samego YouTube’a? Tutaj już odpowiedź nie jest oczywista. Chyba nie będzie przesadą jeśli napiszę, że znaczny procent użytkowników tego serwisu nie lubi reklam, które puszczane są przed filmem, a często też w jego trakcie. Nie znam też wielkich entuzjastów obcinania funkcjonalności, takiej jak choćby brak możliwości odtwarzania dźwięku z filmu, po zablokowaniu wyświetlacza w smartfonie lub tablecie, czy brak możliwości pobierania plików wideo, bez płacenia za abonament. Można to jednak zmienić.

Autor: Tomasz Duda

Czy masz moralny opór przed blokowaniem reklam? Tak, wiem, że sporo osób zacznie się szczerze śmiać, bo stwierdzi, że każdy, kto chce w miarę wygodnie, przyjemnie i bez frustracji przeglądać Internet, ten po prostu musi blokować reklamy. Bez tego nie da się normalnie funkcjonować. Rozumiem to w pełni. Jednak znam też osoby, które w żaden sposób nie blokują reklam lub przynajmniej ograniczają blokowanie na stronach, które lubią. Twierdzą one, że skoro treści są publicznie dostępne i darmowe, a ktoś tworzy je na pełny etat, to fajnie byłoby mu zapewnić źródło utrzymania. Zapewne racja leży gdzieś pośrodku. Jeśli jednak rzeczywiście nie masz nic przeciwko stosowaniu wtyczek blokujących reklamy i rozszerzeń zmieniających funkcjonalność stron za pomocą skryptów, to używanie aplikacji YouTube ReVanced też teoretycznie nie powinno powodować moralnych rozterek. Oczywiście każdy musi sam podjąć decyzję, czy chce to robić.

Jeśli chcesz się pozbyć natrętnych reklam na YouTube i mieć możliwość odtwarzania dźwięku z filmów nawet po zablokowaniu telefonu, to możesz to zrobić za darmo urządzeniu z Androidem. Wystarczy skorzystać z aplikacji ReVanced Manager. Zobacz, jak to zrobić.

YouTube bez reklam za darmo, plus odtwarzanie dźwięku na zablokowanym telefonie

Aby oglądać YouTube bez reklam, należy skorzystać z aplikacji ReVanced Manager, która pozwoli zmodyfikować aplikację YouTube, dodając do niej mnóstwo przydatnych opcji, a także zablokuje reklamy i odblokuje możliwość odtwarzania dźwięku z filmów (choćby teledysków czy podcastów) nawet po zablokowaniu wyświetlacza telefonu. Nie jest ona przetłumaczona na język polski, ale działa np. po angielsku. Aby to zrobić, wejdź na stronę revanced.app. Rzecz jasna można tego dokonać zarówno na smartfonie, tablecie, jak i komputerze. Tutaj użyj przycisku Download, aby pobrać ReVanced Manager w najnowszej dostępnej wersji. Instalacja odbywa się na smartfonie, z pobranego pliku APK, więc może być konieczne udzielenie pozwolenia na instalowanie aplikacji spoza sklepu Google Play. Po otwarciu programu ReVanced Manager wyświetli się pytanie, czy chcesz pobrać łatki (patches), dotknij przycisku OK.

Wyświetlony zostanie ekran główny aplikacji ReVanced Manager, czyli tak zwany Dashboard. Na początku nie wyświetla się tutaj nic, bo nie jest to program do obsługi tylko YouTube, lecz menadżer różnych aplikacji. Należy więc do niego dodać YouTube, który zostanie zmodyfikowany. W tym celu dotknij na dolnym pasku przycisku Patcher i tutaj wybierz opcję Select an application. YouTube wyświetli się na liście, ale jeśli startujesz od zera, to pewnie trzeba będzie pobrać go w postaci kolejnej paczki APK. Dotknij zatem przycisku Suggested (+ numer wersji), który wyświetla się pod nazwą programu. Otworzy się wyszukiwarka Google z już wpisanym wyszukiwaniem pakietu YouTube APK. Możesz go pobrać z jednej z wyświetlonych stron (np. APKMirror). Najlepiej użyć tej strony, której ufasz bardziej, bo pamiętaj, że to wszystko są pliki ściągane spoza oficjalnego sklepu, więc mogą być potencjalnie niebezpieczne. Uwaga! Dobrym pomysłem może być również pobranie i zainstalowanie Vanced MicroG (też z pliku APK), który pozwoli korzystać z uwierzytelniania Google i logować się na własny profil w zmodyfikowanej aplikacji YouTube ReVanced.

Gdy już pobieranie zostanie ukończone dotknij przycisku Storage, aby otworzyć plik APK zapisany w pamięci smartfonu lub tabletu z Androidem. Gdy paczka APK zostanie wczytana, użyj przycisku Patch, aby ją zmodyfikować. Poniżej wyświetli się lista zmian, jakie zostaną wprowadzone do aplikacji. Jest ona prawdziwie imponująca, bo pozycji jest ponad 60. Proces modyfikacji (patchowania) rozpocznie się, a gdy zostanie ukończony dotknij na dole wyświetlacza przycisku Install (instaluj). Może wyświetlić się ostrzeżenie, że lepiej jest wyłączyć automatyczne aktualizacje, by uniknąć problemów - naciśnij Install ponownie. Jeśli pojawi się pytanie, czy zaktualizować tę aplikację, użyj opcji Aktualizuj. Usługa Google Play Protect wbudowana w system Android może wyświetlić informację, że zablokowano niebezpieczną aplikację (nie rozpoznano dewelopera). Jeśli chcesz zezwolić na kontynuację instalacji, to dotknij opcji Więcej szczegółów i użyj przycisku Zainstaluj mimo to. Procedura zostanie dokończona, a Ty możesz dotknąć przycisku Open, aby otworzyć twój nowy program YouTube ReVanced. Dodam, że jeśli na telefonie nie masz dostępu do tzw. roota (a większość osób nie ma), to nie stanowi to problemu. Po prostu zmodyfikowany YouTube pojawi się jako druga, oddzielna aplikacja.

Od tego momentu możesz już oglądać filmy na YouTube bez reklam, a także kontynuować odtwarzanie dźwięku z filmów, po zablokowaniu ekranu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zalogować się na swój profil Google i korzystać z indywidualnych preferencji, historii i subskrybowanych kanałów. Nie ma też problemu z odtwarzaniem filmów w małym, pływającym okienku na wyświetlaczu telefonu. W takim przypadku możesz korzystać z innych aplikacji i oglądać wideo jednocześnie. Zasadniczo podstawowy interfejs aplikacji YouTube pozostaje niezmienny. Wszystko, co ważne znajdziesz tam, gdzie w zwykłym, niezmodyfikowanym YouTubie. Oczywiście poza reklamami.

Warto jednak dotknąć ikony swojego profilu (przycisk o nazwie Ty na dolnym pasku) i tutaj wejść w Ustawienia. Powód jest prosty. Oprócz standardowych rzeczy związanych z wyglądem i odtwarzaniem, na końcu listy znajdziesz też cztery dodatkowe sekcje: ReVanced, GmsCore Settings, Return YouTube Dislike oraz SponsorBlock. Już w samej sekcji ReVanced znajdziesz dosłownie dziesiątki różnych opcji, których w standardowym YouTube nie ma. Kilkanaście funkcji związanych z ukrywaniem reklam, a do tego kilkadziesiąt tych odnoszących się do wyglądu i działania. Jest tego taka masa, że nie ma nawet sensu wszystkiego wymieniać, a co dopiero opisywać, bo ten poradnik zająłby przynajmniej kilkanaście stron. Zachęcam jednak gorąco do przejrzenia tych opcji i sprawdzenia, które będą przydatne akurat Tobie (nie wszystkie są standardowo aktywowane). Najważniejsze jest jednak to, że podstawowy cel został osiągnięty. Możesz oglądać YouTube Premium za darmo, bez reklam, z funkcją odtwarzania na zablokowanym telefonie i w dodatku bez konieczności rootowania. A jeśli chcesz wspierać ulubionych twórców, to możesz to robić za pośrednictwem Patronite itp.