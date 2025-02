Reklamy na YouTube zaatakują nawet po zatrzymaniu wideo. Google nie ma litości dla osób bez subskrypcji YouTube Premium

Temat reklam na platformie YouTube wraca jak bumerang, gdyż Google ciągle stara się wprowadzać kolejne zmiany, które mają "zachęcić" użytkowników do wykupienia subskrypcji YouTube Premium. Mieliśmy już do czynienia z działaniami, które miały na celu unieszkodliwienie blokerów reklam, czy też naprawdę długimi reklamami na telewizorach, których nie można było pominąć. Teraz Google wytacza cięższe działa, wszak z reklamami spotkamy się także po zatrzymaniu wideo.

Google chce zadbać o to, żeby użytkownicy platformy YouTube nie nudzili się po zatrzymaniu materiału wideo. W celu zapewnienia im stałej i wartościowej rozrywki zostaną oni obdarowani w tym czasie reklamami.

Cóż może być bardziej irytującego od długich reklam, które pojawiają się co chwilę i nie można ich w żaden sposób pominąć, albo wyświetlają się od razu po przewinięciu fragmentu wideo? Google nie próżnuje nad znalezieniem odpowiedzi. Tym razem firma eksperymentuje z nowym sposobem na wyświetlanie reklam, ponieważ mają się one pojawiać po zatrzymaniu oglądanego materiału wideo. Rezultaty są ponoć bardzo pozytywne, więc niebawem można się spodziewać nadejścia tej "formy rozrywki" na szerszą skalę. Niektórzy użytkownicy już teraz zgłaszają, że jakiś czas po zatrzymaniu wideo wyświetlają im się fragmenty innych materiałów z platformy (może to być jedna z możliwych opcji).

Nie jest jednak do końca jasne, jak dokładniej będzie to funkcjonować. Wiemy co prawda, że na początku ta forma reklam trafi do segmentu Smart TV, natomiast nie wiemy, jak długo będą trwały takie reklamy, a także czy będzie możliwość ich pominięcia i szybkiego powrotu do oglądanego wideo. Na nowości z pewnością nie będziemy musieli długo czekać, gdyż Google bardzo szybko, a wręcz agresywnie wprowadza zmiany, które mają na celu zmuszenie zachęcenie do wykupienia subskrypcji YouTube Premium.

Źródło: Android Authority