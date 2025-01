GeForce RTX 5090 i RTX 5080 - partnerzy NVIDII już szykują się na premierę kart graficznych. Zapowiada się gorąca końcówka roku

Na początku tego roku NVIDIA wydała odświeżone karty graficzne GeForce RTX 40 z dopiskiem SUPER, ale wszystko wskazuje na to, że to nie jedyne nowe produkty Zielonych przewidziane na ten rok kalendarzowy. Na horyzoncie nieśmiało pojawiają się przecieki na temat kolejnej generacji konsumenckich kart GeForce. Dotychczas mówiliśmy np. na temat pamięci VRAM, a tym razem zagraniczne media informują o przybliżonym terminie premiery układów RTX 50.

Partnerzy NVIDII spodziewają się premiery kart GeForce RTX 5090 i RTX 5080 już w czwartym kwartale tego roku. Nadal nie znamy jednak dokładnej specyfikacji tych układów.

Jak donosi serwis Money UDN, partnerzy NVIDII spodziewają się debiutu wysokobudżetowych kart graficznych opartych na architekturze Blackwell jeszcze w czwartym kwartale bieżącego roku. Mowa tutaj konkretnie o dwóch modelach, czyli GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080. To zdecydowanie pozytywne wieści, bowiem od premiery topowych jednostek RTX 40 minęło już sporo czasu. Warto jednak pamiętać, że nie są to do końca przełomowe doniesienia - tegoroczną datę premiery przewidywał niedawno np. @kopite7kimi, czyli uznany informator ws. kart NVIDII.

Nadal zagadką pozostaje specyfikacja techniczna omawianych kart. Na ten moment wydaje się, że GeForce RTX 5090 zostanie oparty na rdzeniu GB202 ze 192 jednostkami SM (Streaming Multiprocessors) i zostanie wyposażony w pamięć GDDR7 z magistralą 512-bit. GeForce RTX 5080 może okazać się zauważalnie słabszy, ale wcale nie mniej intrygujący. Mówi się, że układ będzie bazował na rdzeniu GB203 z 96 jednostkami SM, a całość ma współpracować z pamięcią GDDR7 z magistralą 256-bit. Na więcej informacji jeszcze musimy poczekać.

At the end of the year. — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 4, 2024

Źródło: VideoCardz, Money UDN