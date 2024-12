NVIDIA GeForce RTX 50 - wśród nadchodzących kart graficznych ma zabraknąć wariantu z magistralą pamięci 384-bit

Wszystko wskazuje na to, że NVIDIA zaprezentowała już wszystkie desktopowe karty graficzne z serii GeForce RTX 40. Po debiucie modeli SUPER pozostało nam zatem wyczekiwać wieści na temat modeli z następnej generacji. Jak wynika z najnowszych doniesień, raczej niewiele zmieni się w kwestii magistrali pamięci VRAM. Co więcej, według informatora @kopite7kimi zabraknąć może modelu z szyną 384-bit charakterystyczną np. dla RTX-a 4090.

Przewiduje się, że GeForce RTX 5090 będzie miał magistralę pamięci 512-bit, a RTX 5080 już tylko 256-bit. Na ten moment nic nie wskazuje, by NVIDIA planowała jednostkę z szyną 384-bit.

Oczekuje się, że seria NVIDIA GeForce RTX 50 będzie składać się z kart graficznych z rdzeniami GB202, GB203, GB205, GB206 i GB207. Mówi się, że na tej pierwszej jednostce zostanie oparty topowy GeForce RTX 5090 z magistralą pamięci VRAM 512-bit. Druga z nich najprawdopodobniej będzie zasilać GeForce'a RTX 5080. Naturalnym krokiem w tym przypadku wydaje się zastosowanie szyny 384-bit, jednak z informacji przekazanych przez wspomnianego informatora wynika, że układ ten będzie miał magistralę 256-bit - zupełnie jak GeForce RTX 4080 lub GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

SM Magistrala Przewidywany model GB202 192 512-bit RTX 5090 GB203 96 256-bit RTX 5080 GB205 ? 192-bit RTX 5070 GB206 ? 128-bit (?) RTX 5060 Ti GB207 ? 128-bit (?) RTX 5060

Ponadto @kopite7kimi twierdzi, że karta graficzna oparta na rdzeniu GB205 (być może będzie to RTX 5070?) otrzyma magistralę 192-bit. To może sugerować, że w niżej pozycjonowanych kartach jak np. RTX 5060 Ti czy RTX 5060 producent zastosuje magistralę 128-bit, choć na ten moment brakuje potwierdzenia w tej sprawie. Choć nie brzmi to wszystko zbyt optymistycznie, to jednak pamiętajmy, że nadchodzące układy powinny zostać oparte na nowoczesnych modułach GDDR7, które i tak zapewnią znaczący wzrost przepustowości względem poprzedników. Więcej informacji na temat kart graficznych NVIDIA Blackwell możemy poznać podczas konferencji GTC 2024, która odbędzie się w dniach 17-21 marca.

Thanks as always. GB203 is 256-bit and GB205 is 192-bit. — kopite7kimi (@kopite7kimi) March 12, 2024

Źródło: VideoCardz, @kopite7kimi