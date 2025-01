Samsung po cichu zaprezentował pamięci GDDR7, które trafią na pokład kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 50

W ostatnich dniach NVIDIA zaprezentowała nowy układ graficzny B200. Jego możliwości można uznać za oszałamiające, aczkolwiek dla zwykłych konsumentów to tylko ciekawostka. Na szczęście bardziej przystępna pochodna tej technologii powinna zostać zaprezentowana w ciągu najbliższych miesięcy. Mowa tutaj o konsumenckich kartach graficznych Blackwell, które nie otrzymają co prawda tak wydajnych modułów HBM3e, ale przeznaczone dla tych jednostek kości GDDR7 także zapowiadają się interesująco.

Pamięć GDDR7 od Samsunga ma cechować się 20% wzrostem wydajności energetycznej przy zaskakująco niskich napięciach rzędu 1,1 V, podczas gdy standardem branżowym ma być 1,2 V.

Konferencja GTC 2024 upłynęła oczywiście pod znakiem wspomnianego akceleratora B200 dla centrów danych, ale jak zauważył Andreas Schilling, redaktor serwisu HardwareLuxx obecny na tym wydarzeniu, Samsung po cichu pokazał wtedy także swoje pamięci GDDR7, której najpewniej zostaną zastosowane w gamingowych GeForce'ach RTX 50. Pojedynczy moduł takich pamięci ma pojemność 16 Gb (2 GB) i może osiągać prędkość przesyłu danych do 32 Gbps. Można jednak oczekiwać, że w kartach graficznych NVIDII użyte zostaną warianty 28 Gbps.

Wrażenie mogą robić także inne parametry pracy tych jednostek. Pamięć GDDR7 od Samsunga ma cechować się 20% wzrostem wydajności energetycznej przy zaskakująco niskich napięciach rzędu 1,1 V, podczas gdy standardem branżowym ma być 1,2 V. Dla porównania, stosowane aktualnie moduły GDDR6X wyróżniają się napięciem 1,35 V. Co więcej, nowe układy odznaczają się 70% redukcją oporu cieplnego (względem GDDR6), co ma oznaczać wydzielanie znacznie niższych temperatur podczas pracy. To pozwala mieć nadzieję na nieco mniej skomplikowane systemy chłodzenia nowych kart, choć wiele zależy tu jeszcze od samych rdzeni Blackwell. Oczekujemy, że grafiki NVIDIA GeForce RTX 50 zostaną zaprezentowane pod koniec tego roku.

