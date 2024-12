NVIDIA GeForce RTX 5000 - Samsung wysyła już do firmy pierwsze sample pamięci GDDR7 dla kart graficznych

Firma Samsung kilka tygodni temu ogłosiła specyfikację nowej generacji pamięci GDDR7 m.in. dla kart graficznych oraz zdradziła, iż masowa produkcja rozpocznie się w pierwszej połowie przyszłego roku. Tym samym koreański producent jako pierwszy ujawnił konkretne dane dotyczące nowych kostek VRAM. Teraz w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje wskazujące, iż Samsung już rozpoczął proces wysyłania pierwszych próbek GDDR7 dla NVIDII, która to z kolei rozpocznie ich testy pod kątem nadchodzącej generacji kart graficznych.

Samsungowi najwyraźniej bardzo zależy, by być głównym dostawcą pamięci GDDR7 dla firmy NVIDIA. Nic dziwnego, bowiem producent układów GeForce jest obecnie największym odbiorcą tego typu kostek VRAM. Obecne karty graficzne amerykańskiego przedsiębiorstwa korzystają przede wszystkim z pamięci GDDR6X, za które odpowiada Micron. Źródła wskazują natomiast, że ten drugi ujawni specyfikację swoich kości GDDR7 dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku, a do tego czasu Samsung może już dogadać się z NVIDIĄ w sprawie wysyłek swoich pamięci. Nie wiadomo natomiast czy NVIDIA ma jakiekolwiek plany z trzecim graczem - SK hynix, który swoją specyfikację GDDR7 ogłosi do końca tego roku.

Pierwsza generacja pamięci GDDR7 od Samsunga osiągnie szybkość 32 Gbps. Przykładowo dla 384-bitowej magistrali przełoży się to na przepustowość rzędu 1536 GB/s, natomiast dla 256-bitowej szyny - 1024 GB/s. W porównaniu do najszybszych obecnie kości GDDR6 tego samego przedsiębiorstwa (24 Gbps), nowa generacja ma zaoferować 40% wyższą wydajność oraz jednocześnie o 20% lepszą sprawność energetyczną. Ta ostatnia jest ściśle powiązana z wykorzystaniem modulacji typu PAM3 (trójpoziomowa modulacja amplitudy) zamiast dotychczasowej NRZ. W porównaniu z tym drugim, PAM3 jest również w stanie przesłać do 50% więcej danych w jednym cyklu sygnalizacji.

On the other hand, Micron is planning to unveil GDDR7 only in the first half of next year, a step behind. In this situation, NVIDIA, the world's largest customer in the GPU market, is considering Samsung's products as a priority over Micron for their next-generation products.