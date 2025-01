Micron zaprezentuje nowej generacji pamięci GDDR7 w pierwszej połowie 2024 roku

Obecne karty graficzne wykorzystują pamięci GDDR6 (NVIDIA, AMD, Intel) lub GDDR6X (tylko NVIDIA). Jeszcze w zeszłym roku Samsung ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące nowej generacji pamięci GDDR7. Maksymalna szybkość kości ma sięgnąć nawet 36 Gbps, co znacząco wpłynie na podniesienie przepustowości i to praktycznie bez względu na wykorzystaną magistralę. Samsung nie będzie jednak jedyną firmą produkującą kości GDDR7, bo pierwszą zapowiedź otrzymaliśmy właśnie od amerykańskiej firmy Micron.

Micron zaprezentuje nowej generacji pamięci VRAM typu GDDR7 w pierwszej połowie 2024 roku. Tym samym powinny być gotowe do zastosowania w przyszłej generacji kart graficznych od NVIDII czy AMD.

Podczas prezentacji ostatnich wyników finansowych, obecny dyrektor generalny firmy Micron potwierdził pierwsze szczegóły na temat prac nad nową generacją pamięci VRAM. Kości GDDR7 będą wyprodukowane z pomocą litografii 1ß, jednak na szczegółowe omówienie nowych kości przyjdzie nam poczekać do bliżej niesprecyzowanej, pierwszej połowy 2024 roku (może to być zatem styczeń, ale równie dobrze zapowiedź może opóźnić się do czerwca).

Magistrala pamięci Teoretyczna przepustowość GDDR7 (36 Gbps) 384-bit 1728 GB/s 320-bit 1440 GB/s 256-bit 1152 GB/s 192-bit 846 GB/s 128-bit 576 GB/s

Pamięci typu GDDR6 są już na rynku od dobrych kilku lat więc najwyższa pora, by kolejne firmy zaczęły chętniej mówić o nowej generacji W przypadku Samsunga, tak jak już wspomnieliśmy, maksymalna szybkość sięgnie 36 Gbps. Dla magistrali 384-bitowej, przepustowość pamięci sięgnie 1728 GB/s. Obecna generacja GDDR6X, przy tej samej szynie i prędkości 22,4 Gbps, osiąga przepustowość na poziomie nieco ponad 1000 GB/s. Nawet przybliżony termin rozpoczęcia produkcji pamięci GDDR7 wskazuje, że nowe kości zostaną wykorzystane w kolejnej generacji kart graficznych, tj. NVIDIA GeForce RTX 5000 czy AMD Radeon RX 8000.

