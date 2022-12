Samsung zdradza kolejne szczegóły na temat pamięci GDDR7 dla przyszłych kart graficznych

Kilka dni temu Samsung ogłosił prace nad pamięcią GDDR6W, która będzie rozwinięciem dotychczasowego standardu, umożliwiając zaoferowanie przepustowości niewiele niższej w porównaniu do kości typu HBM2e. Od dłuższego czasu wiemy jednak, że koreański producent aktywnie pracuje także nad zupełnie nową generacją pamięci VRAM, m.in. dla kart graficznych nowej generacji. Mowa o pamięci typu GDDR7. Nie wiemy kiedy nowa pamięć trafi do masowej produkcji, ale Samsung ogłosił kolejne szczegóły z nią związane.

Firma Samsung, podczas konferencji International Electron Devices Meeting 2022 (IEDM22), podzielił się kilkoma ciekawostkami dotyczącymi pamięci GDDR7. Nowa generacja VRAM typu GDDR7 ma charakteryzować się o 25% niższym zapotrzebowaniem na energię w porównaniu do GDDR6, a głównym powodem takiego stanu rzeczy ma być skorzystanie z modulacji typu PAM3 (trójpoziomowa modulacja amplitudy) zamiast stosowanej obecnie modulacji typu NRZ (Non-Return-to-zero). Co ciekawe, według informacji opublikowanej przez Dr Iana Cutressa na Twitterze, z modulacji PAM3 korzysta również Intel przy nowej generacji Thunderbolta.

Niższe zapotrzebowanie na energię ma również bezpośrednio wpływać na zwiększenie efektywnej szybkości pamięci GDDR7 - ta ma sięgać 36 Gbps, podczas gdy dla GDDR6 jest to 20 Gbps, a dla GDDR6X - 24 Gbps. W przypadku karty graficznej wykorzystującej 256-bitową magistralę, przepustowość pamięci GDDR7 wyniesie 1152 GB/s, podczas gdy przy użyciu 384-bitowej szyny będzie to już 1728 GB/s. Nie spodziewamy się zobaczyć pamięci GDDR7 w nadchodzących kartach graficznych, ale za 2-3 lata może to być już realna perspektywa.

I'm not attending this one, but here's a fascinating slide. Samsung confirms that GDDR7 uses PAM3 signalling.



NRZ is 0 or 1: 1 bit/cycle.

PAM3 is -1, 0, 1: 3 bit/2 cyc

PAM4 is 0, 1, 2, 3. 2 bit/1 cyc



80G Thunderbolt will also use PAM3. https://t.co/DJ8GvIDCJi pic.twitter.com/9Yw5zdUzDU