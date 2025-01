Micron zaprezentował nowo opracowaną pamięć UFS 4.0, która jest wydajniejsza od tej z Samsunga i wyprzedza PCIe 3.0

Amerykańskie przedsiębiorstwo Micron Technology ogłosiło właśnie koniec pracy nad udoskonalonymi pamięciami typu UFS 4.0, które oparte są o rozwiązanie znane z ich 232-warstwowej pamięci 3D NAND. Próbki są dostępne dla innych firm i Micron zapewnia, że są one już w drodze do wybranych przedstawicieli. Niebawem w urządzeniach mobilnych zobaczymy wdrożone rozwiązanie, które zaoferuje spory skok wydajności i pojemności rzędu 1 TB. Jest więc na co czekać.

Przedsiębiorstwo Micron wprowadza na rynek pamięci UFS 4.0, które są oparte o autorską technologię znaną z ich 232-warstwowych pamięci 3D NAND. Ulepszona pamięć ma być dostępna w nadchodzących flagowcach.

Standard UFS (Universal Flash Storage) określający specyfikację pamięci flash, jest całkiem wydajnym rozwiązaniem przeznaczonym dla urządzeń mobilnych, które mają ograniczony pobór mocy. Jego numeracja określa rzecz jasna generację - obecnie jest nią 4.0 i możemy się z nią spotkać choćby w smartfonie Samsung Galaxy S23 Ultra. Omawiane pamięci od Microna dzięki zastosowanej technologii i swojej strukturze, są dużo pojemniejsze, a przy tym pobierają mniej energii (o 25% w porównaniu do poprzedniej generacji, czyli UFS 3.0). Jednak ich kartą przetargową są uzyskiwane prędkości zapisu i odczytu sekwencyjnego - w tej kwestii wypadają lepiej od całkiem nowych pamięci Samsunga (Gen 7 V-NAND, 176-warstw).

Nowa pamięć NAND od Microna z komórkami trójpoziomowymi (TLC) oparta na wspomnianym wcześniej rozwiązaniu jest zdolna do odczytu sekwencyjnego na poziomie 4300 MB/s oraz zapisu sekwencyjnego aż do 4000 MB/s. Deklasuje to Samsunga, którego pamięć napomknięto chwilę temu - analogicznie odczyt sekwencyjny wynosi tu 4200 MB/s, z kolei zapis do 2800 MB/s. To rozwiązanie ma wpłynąć nie tylka na ogólną wydajność urządzeń mobilnych, ale i zmniejszyć ich zapotrzebowanie na energię. Pamięci te przeznaczone dla flagowych sprzętów będą dostępne w wariantach 256 GB, 512 GB oraz 1 TB. Jako przykład prędkości posłużono się pobieraniem streamowanego materiału 4K o długości 2 godzin, gdzie w tym wypadku zajmie to mniej niż 15 sekund, czyli dwukrotnie szybciej od generacji niżej (oczywiście w grę wchodzi tu również łącze internetowe). Pozostaje więc oczekiwać pierwszych urządzeń z rozwiązaniem od Microna.

