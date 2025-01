SK hynix rozpoczęło masową produkcję pamięci NAND flash o rekordowej liczbie warstw

Firmy technologiczne mają imponujące plany dotyczące rozwoju nośników SSD. W stosunkowo niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się znaczącego postępu w zakresie pojemności tego typu rozwiązań. Towarzyszyć powinien temu także wzrost wydajności, który będzie możliwy dzięki rozwojowi urządzeń korzystających z magistrali PCIe 5.0. SK hynix zapowiedziało rozpoczęcie masowej produkcji pamięci 4D NAND flash o imponującej liczbie warstw.

SK hynix rozpoczęło masową produkcję 238-warstwowej pamięci 4D NAND flash (odmiana 3D NAND). Nowe rozwiązanie cechuje się szybkością transferu danych na poziomie 2,4 Gb/s, co ma pozwolić na uwolnienie pełnego potencjału nośników SSD korzystających z magistrali PCIe 5.0.

Najnowsze rozwiązanie to w praktyce odmiana pamięci 3D NAND, która trafi do najlepszych nośników SSD działających w oparciu o magistralę PCIe 5.0. Charakteryzuje się 238-warstwami. Aktualnie w produkcji masowej nie ma pamięci, która posiadałyby ich większą liczbę. Na tym jednak zalety nowego rozwiązania się nie kończą. Oferuje ono bowiem transfer danych na poziomie 2,4 Gb/s, co jest wartością o 50% lepszą od pamięci poprzedniej generacji. Z pewnością cechy te przyczynią się docelowo do zwiększenia popularności najszybszych nośników SSD. Szybkość transferu danych pamięci 3D NAND poprzedniej generacji jest aktualnie czynnikiem znacząco ograniczającym potencjał magistrali PCIe 5.0.

238-warstwowe rozwiązanie SK hynix charakteryzuje się także o 34% wyższą efektywnością produkcyjną w porównaniu do pamięci 176-wastwowej. Pozwala to na zaoferowanie klientom firmy komponentów o lepszej konkurencyjności cenowej. Ma to przełożyć się także na korzystniejszą efektywność energetyczną. Pobór mocy podczas odczytu danych będzie lepszy o 21%, co ma duże znaczenie zwłaszcza w przypadku urządzeń mobilnych. Pamięć trafi docelowo zarówno do nośników SSD (PC-towych oraz serwerowych), jak i smartfonów. Firma SK hynix zdecydowała się na określenie 4D NAND flash z powodu dwóch rozwiązań technologicznych: CTF (Charge Trap Flash) i PUC (Peripheral Under Cell). Pozwala to na zmniejszenie rozmiarów pamięci i prowadzi do zmniejszenia kosztów jej produkcji.

Źródło: SK hynix, Tom's Hardware, WCCFTech