SK hynix może sprzedać budowaną fabrykę pamięci 3D NAND w Chinach. Przyczyną niepewna sytuacja rynkowa

Sytuacja na rynku nowych technologii jest daleka od idealnej. Dostawy sprzętu komputerowego mocno zwalniają, co może wskazywać na rozwijający się kryzys. Początkowo obiecujące plany wielu przedsiębiorstw mogą okazać się nadmiernie optymistyczne. Wiele wskazuje na to, że w tego typu sytuacji znalazła się firma SK hynix, która buduje nową fabrykę pamięci 3D NAND w chińskim mieście Dalian. Przyszłość inwestycji koreańskiego przedsiębiorstwa jest niepewna.

SK hynix może sprzedać nowo wybudowany obiekt, w którym miała mieścić się fabryka pamięci 3D NAND. Spadające zapotrzebowanie rynkowe na tego typu rozwiązania i amerykańskie sankcje sprawiają, że opłacalność inwestycji stanęła pod znakiem zapytania.

Na chwilę obecną SK hynix opóźnia ukończenie budowy zakładu. Głównym powodem jest spadające zapotrzebowanie na tego typu pamięć. Nie bez znaczenia są też amerykańskie restrykcje dotyczące eksportu zaawansowanych technologii wytwórczych do Chin. Możliwe jest, że koreańskie przedsiębiorstwo zdecyduje się sprzedać budynek, zanim cały system produkcyjny obiektu zostanie ukończony. Jest to druga fabryka SK hynix w Dalian. Pierwsza z nich znalazła się w rękach Koreańczyków po tym, gdy firma przejęła produkcję pamięci 3D NAND i nośników SSD od Intela w 2021 roku. Podjęto także decyzję o kontynuacji budowy drugiego obiektu, w przypadku którego gotowe było zaplecze infrastrukturalne, plany oraz pozwolenia od władz.

W budowanej fabryce nie zainstalowano jeszcze urządzeń służących do produkcji pamięci. Wewnątrz SK hynix ma trwać dyskusja na temat zasadności ukończenia całego projektu. Wiele zatem wskazuje na to, że dojdzie do sprzedaży budynku, zanim pojawi się w nim zaawansowany technologicznie sprzęt. Licencja ze strony amerykańskiego Departamentu Handlu na eksport narzędzi wykorzystywanych do produkcji pamięci 3D NAND z ponad 128 warstwami, kończy się w październiku bieżącego roku. Choć Samsung i SK hynix są w jej posiadaniu, to nie jest pewne, czy zostanie przedłużona na kolejny rok. Dostarczenie całego sprzętu do jesieni jest mało prawdopodobne. W dodatku konieczne będzie przeprowadzenie całego procesu instalacji wyposażenia i sprowadzenie odpowiednich inżynierów.

Poza ograniczeniami rządowymi sytuacja na samym rynku także nie jest sprzyjająca. Może okazać się, że SK hynix nie będzie dysponował środkami finansowymi, które pozwolą na dalsze inwestycje w niedokończoną fabrykę w Chinach. Obecnie bowiem firma buduje także masywny obiekt w Korei Południowej. Scenariusz sprzedaży powstającego w Dalian obiektu jest zatem bardzo prawdopodobny. Wiele wskazuje na to, że trafi on w ręce jakiegoś podmiotu z Państwa Środka, który zagospodaruje go według własnego uznania.

