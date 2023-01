SK hynix prezentuje pamięci LPDDR5T, najszybsze obecnie mobilne pamięci DRAM oznaczone dopiskiem Turbo

SK hynix, południowokoreański producent półprzewodników znany głównie z produkcji pamięci typu DRAM oraz FLASH zaprezentował pamięci typu LPDDR5T, które jak twierdzi producent, są obecnie najszybszymi pamięciami dla szeroko pojętych urządzeń mobilnych. Zaprezentowana pamięć operuję z prędkością 9,6 gigabita na sekundę (Gbps), co jest wynikiem o 13% wyższym aniżeli produkt poprzedniej generacji SK hyniksa (LPDDR5X).

Zaprezentowana pamięć operuje z prędkością 9,6 gigabita na sekundę (Gbps), co jest wynikiem o 13% wyższym aniżeli produkt poprzedniej generacji SK hyniksa (LPDDR5X). Produkt działa w zakresie napięć od 1,01 do 1,12 V, co odpowiada parametrom przyjętym w normie JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council), co więcej – poza zapewnianymi przez producenta ponadprzeciętnymi prędkościami, pamięć ta ma cechować się również wyjątkowo niskim zapotrzebowaniem na energię – cechą również niezwykle istotną w pamięci dedykowanej rozwiązaniom mobilnym. SK hynix planuję rozpocząć masową produkcję pamięci w drugiej połowie bieżącego roku, wykorzystując tzw. „1anm”, co oznacza czwartą generację pamięci DRAM w litografii 10 nm koreańskiego producenta. Pamięć produkowana będzie przy użyciu zintegrowanego procesu HKMG (High-K Metal Gate).

Odbiorcy otrzymali już sample 16-gigabajtowych „multi-chipów”, czyli zintegrowanych w pakiet wielu układów LPDDR5T. Tak zintegrowany produkt, wedle zapewnień producenta, jest zdolny do przesyłania 77 GB danych na sekundę, co wydaję się być naprawdę imponującą wartością – szczególnie biorąc pod uwagę niskoenergetyczne zastosowania mobilne. Prezentację nowej pamięci, szef planowania produktów SK hynix skomentował w następujących słowach: „Z dostarczeniem LPDDR5T, marka spełniła oczekiwania klientów n.t. ultrawydajnych produktów” oraz zapewnił iż „Będziemy kontynuowali pracę nad rozwojem technologii, aby być wiodącym producentem półprzewodników nowej generacji oraz stać się game-changerem w świecie IT”. Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, iż producent już w samej nazwie swojego produktu chciał wyraźnie zaakcentować nacisk na najwyższą wydajność, gdyż literka „T” w skrócie LPDDR5T oznacza po prostu „turbo” (Low Power Double Data Rate 5 Turbo).

Źródło: techpowerup, kedglobal