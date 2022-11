Test pamięci RAM DDR5 Corsair Dominator Platinum RGB 7200 MHz CL34 - Jaka wydajność z procesorem Intel Core i5-13600K?

Pamięci DDR5 zaraz po premierze procesorów Intel Core 13. generacji zaczęły zdecydowanie przyspieszać, skutkiem czego praktycznie co miesiąc producenci podnoszą poprzeczkę o kolejne kilkaset megaherców. Jeszcze niedawno absolutnym high-endem były przecież komplety o taktowaniu 6600 MHz, niedawno weszły 6800 MHz, obecnie można już powszechnie dostać 7200 MHz, natomiast na horyzoncie majaczą pierwsze 7600 MHz. Recenzowany zestaw Corsair Dominator Platinum RGB 7200 MHz CL34 reprezentuje zdecydowanie wyższą półkę wydajnościową, stanowiąc świetną propozycję dla użytkowników budujących bezkompromisową platformę na procesora Intel Raptor Lake. Sprawdźmy co potrafi takie cudeńko...

Autor: Sebastian Oktaba

Pamięci RAM DDR5 przynoszą szereg modyfikacji wykraczających poza obniżenie napięcia wyjściowego i zwiększenie taktowań przy jednoczesnym poluzowaniu opóźnień. Przede wszystkim, nowy standard działa inaczej od poprzednika. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, podczas gdy DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus w obydwu przypadkach dochodzi dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel, chociaż samo rozwiązanie niewiele ma wspólnego z prawdziwym Quad Channel z platform HEDT. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytuje dłuższe impulsy (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia bezpośrednio do modułów (układ PMIC), podnosząc jednak koszty produkcji i temperatury. Standard DDR5 wprowadza też profile XMP 3.0, umożliwiające zapisywanie w pamięci RAM ustawień użytkownika, więc przenosząc moduły między platformami nie musimy odtwarzać ich konfiguracji w UEFI płyty głównej.

Corsair Dominator Platinum RGB 7200 MHz CL34 to high-endowe pamięci DDR5, jednak w rodzinie znajdują się jeszcze modele 7600 MHz CL36, jakby komuś marzyło się więcej megaherców po wyjęciu z pudełka.

Corsair Dominator Platinum RGB 7200 MHz CL34 - Budowa i aplikacja iCUE

Corsair Dominator Platinum RGB wykorzystują autorski projekt laminatu, przykryty potężnym radiatorem wykonanym z anodyzowanego aluminium. Blok chłodzący połączono z modułami pamięci thermopadem, zapewniając konstrukcji niskie temperatury podczas długotrwałej pracy. Grzebień pełniący funkcję odpromiennika jest zarazem elementem odpowiedzialnym za separację podświetlenia. Producent zaimplementował tutaj zaawansowany system 12 indywidualnych i całkowicie programowalnych diod Capellix, będących jaśniejszymi oraz bardziej efektywnymi energetycznie od standardowych LED-ów. Całość zwieńczono klamerką z podświetlanymi otworami oraz logotypem, widocznymi na górze urządzenia, niejako spajając każdy moduł o wysokości przeszło 55 mm (Dual-Channel DHX Cooling). Corsair Dominator Platinum RGB ze względu na ponadprzeciętną wysokość mogą niestety kolidować z dużymi powietrznymi systemami chłodzenia, dlatego przed zakupem trzeba się koniecznie upewnić jak wygląda sytuacja w naszym przypadku (chyba że posiadamy AiO).

Corsair Dominator Platinum RGB 7200 MHz CL34 - Ustawienia podczas testów (DEF i OC)

Pamięci sparowałem z procesorem Intel Core i5-13600K podkręconym do 5700/4400 MHz (P-Core/E-Core), gdzie pracowały w trybie Gear2 (1:2) z połową taktowania kontrolera.Chyba nikogo obeznanego z pamięciami DDR5 nie zaskoczy informacja, że Corsair Dominator Platinum RGB 7200 MHz CL34 bazują na kościach produkcji SK Hynix. Firma praktycznie zdominowała rynek high-endowych modułów RAM, dostarczając coraz wydajniejsze układy, daleko wyprzedzając rozwiązania Samsung i Micron. Fabrycznie wgrany profil XMP 3.0 aktywuje ustawienia 7200 MHz przy opóźnieniach 34-44-44-96 i napięciu 1.45V, a zestaw dedykowany jest oczywiście platformie LGA 1700. Pamięci sparowałem z procesorem Intel Core i5-13600K podkręconym do 5700/4400 MHz (P-Core/E-Core), gdzie pracowały w trybie Gear2 (1:2) z połową taktowania kontrolera. Warto jeszcze wspomnieć, że niedługo pojawią się w sprzedaży Corsair Dominator Platinum RGB 7600 MHz CL36-46-46-82, więc magiczna granica 8000 MHz w domowych warunkach zbliża się wielkimi krokami. Ciekawe czy wówczas dzielnik Gear2 również będzie działał bez problemów, czy jednak konieczne będzie skorzystanie z ustawień Gear4.