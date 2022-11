Test pamięci DDR5 Patriot Viper Venom 6200 MHz CL40 - Dobra wydajność i spore możliwości podkręcania

Pamięci RAM firmy Patriot cieszą się ogromną popularnością, co jest zasługą przede wszystkim bardzo udanych zestawów DDR4, oferujących korzystny stosunek ceny do parametrów. Dominacja DDR4 jeszcze wprawdzie trwa i prędko raczej nie przeminie, aczkolwiek nowe platformy AMD i Intela zdecydowanie stawiają na pamięci DDR5, nawet jeżeli pozwalają wybierać między standardami. Patriot dość ostrożnie wchodzi na rynek szybszych modułów, jednak koniecznym było przygotowanie ciekawej oferty, aby zatrzymać klientelę w przyszłości. Zadanie to zlecono zestawom Patriot Viper Venom, których model o parametrach 6200 MHz CL 40-40-40-76 miałem okazję sprawdzić na procesorze Intel Core i5-13600K.

Autor: Sebastian Oktaba

Pamięci RAM DDR5 przynoszą szereg modyfikacji wykraczających poza obniżenie napięcia wyjściowego i zwiększenie taktowań przy jednoczesnym poluzowaniu opóźnień. Przede wszystkim, nowy standard działa inaczej od poprzednika. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, podczas gdy DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus w obydwu przypadkach dochodzi dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel, chociaż samo rozwiązanie niewiele ma wspólnego z prawdziwym Quad Channel z platform HEDT. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytuje dłuższe impulsy (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia bezpośrednio do modułów (układ PMIC), podnosząc jednak koszty produkcji i temperatury. Standard DDR5 wprowadza też profile XMP 3.0, umożliwiające zapisywanie w pamięci RAM ustawień użytkownika, więc przenosząc moduły między platformami nie musimy odtwarzać ich konfiguracji w UEFI płyty głównej.

Patriot Viper Venom 6200 MHz CL 40-40-40-76 to interesujący zestaw pamięci DDR5, który ma niezłe, chociaż nie nadzwyczajne parametry wyjściowe, ale nadrabia to sporym potencjałem podkręcania.

Patriot Viper Venom to całkowicie nowa rodzina pamięci DDR5, która nie posiada odpowiedników w standardzie DDR4. Producent zafundował nowym modułom odmienny wygląd, jednak nie przesadził z fajerwerkami pozostając bliżej klasyki, dzięki czemu pamięci razem z aluminiowym obustronnym radiatorem mierzą około 44 mm. Dostępna jest wersja pozbawiona luminacji oraz posiadająca podświetlenie RGB - różnica polega na wypełnieniu widocznym na grzebiecie. Recenzowany wariant otrzymał jednokolorowy czarny plastik zwieńczony czerwonym napisem Viper, podczas gdy wersja RGB posiada mleczną listwę i szereg diod. Patriot Viper Venom RGB otrzymały dedykowaną aplikację do sterowania podświetleniem, jednak są również kompatybilne z systemami płyt głównych (ASUS Aura, MSI Mystic Light itp. Fabryczny profil Intel XMP 3.0 zawiera trzy kombinacje ustawień: 5600 MHz CL 36-36-36-68, 6000 MHz CL 40-40-40-76 oraz 6200 MHz CL 40-40-40-76. Najwyższe wymagają napięcia 1,35V, natomiast dwóm pozostałym wystarczy 1,25V. Testowany będzie najszybszy profil.

Patriot Viper Venom 6200 MHz CL40 - Ustawienia podczas testów (DEF i OC)

Patriot Viper Venom 6200 MHz CL 40-40-40-76 wykorzystują kości pochodzące od Hynixa, obecnie najpopularniejszego producenta wśród zestawów DDR5 pracujących z wysokimi taktowaniami. Samsung i Micron wyraźnie straciły inicjatywę. Testowany komplet zawierał dwa moduły (Single Rank) o łącznej pojemności 16 GB każdy. Pamięci sparowałem z procesorem Intel Core i5-13600K podkręconym do 5700/4400 MHz (P-Core/E-Core), gdzie pracowały w trybie Gear2 (1:2) z połową taktowania kontrolera. Uprzedzając pytania - DDR5 nie działają na platformie Intel LGA 1700 w trybie Gear1 nawet po radykalnym obniżeniu taktowania i opóźnień (tylko DDR4 to potrafi). Zestaw Patriot Viper Venom 6200 MHz CL 40-40-40-76 został również sprawdzony pod względem potencjału podkręcania, który okazuje się zaskakująco wysoki, bowiem udało się wyraźnie podnieść taktowanie i jednocześnie zaostrzyć timingi. Efekty możecie zobaczyć na screenach powyżej oraz wykresach wydajności.