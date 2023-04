SK hynix dostarcza już próbki pamięci HBM3 z 12-warstwowymi stosami. Można liczyć na znaczący wzrost pojemności

Zapotrzebowanie na coraz pojemniejsze rodzaje pamięci nieustannie rośnie. Jednym z liderów jej produkcji jest firma SK hynix. Standard HBM3 jest wykorzystywany tam, gdzie sytuacja wymaga przetwarzania olbrzymich ilości danych w stosunkowo krótkim czasie. Koreańskie przedsiębiorstwo rozwija nieustannie ten typ pamięci. Na rynek wkrótce trafią produkty bazujące na 12-warstwowej konstrukcji stosów, co pozytywnie wpłynie na dostępną pojemność.

SK hynix rozsyła próbki pamięci HBM3 z 12-warstwowymi stosami. Pozwala to zwiększyć jej pojemność o 50%, czyli do wartości 24 GB. Sprzęt z tym rodzajem chipów ma trafić na rynek jeszcze w tym roku.

Firma SK hynix ogłosiła dostarczenie do klientów próbek zaawansowanej odmiany pamięci HBM3. Cechą charakterystyczną jest wprowadzenie 12-warstwowych stosów, co pozwala na zwiększenie pojemności pamięci kostki do nawet 24 GB. Jest to wzrost o 50% w porównaniu ze stosami ośmiowarstwowymi, co przekładało się na pojemność 16 GB. Nowe rozwiązanie znajdzie zapewne zastosowanie między innymi w produktach NVIDII i AMD. Sprzęt z tą wersją pamięci ma trafić na rynek już w drugiej połowie bieżącego roku. Jego głównym zastosowaniem będą zapewne urządzenia napędzające sztuczną inteligencję.

Dzięki zastosowaniu technologii MR-MUF (Mass Reflow Molded Underfill) udało się zwiększyć efektywność procesu produkcyjnego oraz osiągnąć stabilniejszą wydajność pamięci. MR-MUF pozwala na umieszczenie wielu chipów na dolnym podłożu i połączenie ich za pomocą odpowiedniej techniki lutowania, przy jednoczesnym wypełnianiu luki pomiędzy nimi materiałem formującym. Z kolei technologia TSV (Through Silicon Via) zmniejszyła grubość układu DRAM o 40%. TSV polega na łączeniu górnych i dolnych chipów za pośrednictwem elektrody, która pionowo przechodzi przez tysiące drobnych otworów znajdujących się w pamięci.

Źródło: SK hynix, VideoCardz