Micron ujawnia nowe moduły DDR5 o nietypowej pojemności, przeznaczone na rynek komputerów osobistych

Micron zapowiedział dostarczenie na rynek nowych modułów pamięci DDR5. Konstrukcję wyróżnia zwłaszcza pojemność części z zaprezentowanych wariantów. Jest ona bardzo nietypowa, jak na kości RAM przeznaczone na rynek komputerów osobistych. Obok bardziej standardowych edycji 8 GB, 16 GB i 32 GB, dostępne będą także moduły w wersjach 24 GB i 48 GB. Grupą docelową pamięci są entuzjaści sprzętu. Na chwilę obecną nie jest znana jeszcze cena modułów.

Nowe pamięci DIMM DDR5 Microna będą posiadały pojemność odpowiednio na poziomie od 8 GB do 32 GB oraz od 8 GB do 48 GB. Moduły stworzono z myślą o procesorach Intel Core 12. i 13. generacji oraz AMD Ryzen z serii 7000. Mają osiągać transfery rzędu 5200 MT/s i 5600 MT/s oraz cechować się opóźnieniami CL46 i napięciem 1.1 V. Moduły będą wspierać profile Intel XMP 3.0 i AMD EXPO. Są to konkurencyjne rozwiązania pozwalające na zaawansowane podkręcanie modułów pamięci. Wsparcie dla rzeczonych technologii wyraźnie wskazuje, że zaprezentowane przez Micron moduły będą skierowane na rynek komputerów osobistych. Zazwyczaj pamięci RAM w wersjach 24 GB i 48 GB przeznaczone są dla serwerów nowej generacji. Nietypowy z pozoru rozmiar umożliwia bowiem dokładne balansowanie dostępną ilością pamięci, a co za tym idzie, redukcję kosztów funkcjonowania tych jednostek.

W przypadku rynku komputerów osobistych nowe pamięci także mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów budowy platformy sprzętowej. Przykładowo, zastosowanie dwóch modułów Microna o pojemności 24 GB (obsługujących oczywiście tryb Dual Channel), da łączną ilość dostępnej pamięci RAM na poziomie 48 GB. Przypuszczalnie koszt takiego rozwiązania będzie niższy, niż w przypadku użycia dwóch modułów 32 GB i łącznej wartości 64 GB. Nietypowa pojemność, może także znaleźć zastosowanie w procesie wirtualizacji na sprzęcie posiadającym procesor 16- lub 24-rdzeniowy. Umożliwi bowiem precyzyjne przydzielenie pamięci dla poszczególnych rdzeni (np. na poziomie 2 GB na rdzeń).

Postęp w pojemności modułów RAM dokonuje się zazwyczaj skokowo, a należy pamiętać, że teoretycznie przeskok z 8 GB na 16 GB jest mniejszy, niż przeskok z 16 GB na 32 GB. Otwiera to pole do wprowadzenia na rynek pamięci, które zasypują powstałą lukę. Moduły o nietypowej pojemności mogą zatem znaleźć swoich entuzjastów, którzy pragną precyzyjnie dobrać ilość posiadanego RAM-u w systemie do swoich potrzeb.

