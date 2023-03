Cadence zaprezentowało pierwsze narzędzia weryfikacyjne dla pamięci GDDR7. Standard ma zastąpić GDDR6 i GDDR6X

Powoli zbliżamy się do wdrożenia nowej generacji pamięci VRAM. Firma Cadence zaprezentowała bowiem narzędzia służące do weryfikacji modułów GDDR7, które mają znaleźć zastosowanie w kartach graficznych nowej generacji. Rozwiązanie ma zastąpić wykorzystywaną obecnie powszechnie pamięć GDDR6 oraz GDDR6X i cechować się dużo większą przepustowością. Przewiduje się, że pierwsze karty graficzne wykorzystujące nowe moduły zadebiutują w 2024-2025 roku.

Cadence zaprezentowało narzędzia weryfikacyjne dla modułów pamięci GDDR7. Nowa pamięć ma cechować się przepustowością sięgającą nawet 1728 GB/s, przy zastosowaniu szyny 384-bitowej.

Nowy standard zaoferuje wsparcie dla modulacji PAM3 i trybu LFSR (Linear-Feedback Shift Register). Najważniejsze będzie jednak prawdopodobnie zwiększenie przepustowości pinów do 36 Gb/s. Dla porównania dostępne obecnie najnowsze układy NVIDII, bazujące na rozwiązaniu GDDR6X, oferują przepustowość na poziomie 22 Gb/s. Konkurencja spod znaku AMD wypada gorzej, bo może poszczycić się pinami obsługującymi transfer 20 Gb/s, przy zastosowaniu modułów GDDR6. Ostateczna przepustowość pamięci zależy przede wszystkim od jej szyny. Biorąc pod uwagę specyfikację pinów GDDR7, można będzie liczyć na wyniki zaprezentowane w poniższej tabeli.

Szyna pamięci GDDR7 Przepustowość pamięci GDDR7 128-bit 576 GB/s 192-bit 846 GB/s 256-bit 1152 GB/s 320-bit 1440 GB/s 384-bit 1728 GB/s

Co ciekawe, narzędzia weryfikacyjne przeznaczone dla podmiotów implementujących pamięć GDDR7 we wczesnej wersji, zostały wypuszczone jeszcze zanim JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) ogłosiło pełną specyfikację standardu. Nowa generacja pamięci to wciąż kwestia przyszłości. Na chwilę obecną nawet potencjał GDDR6 nie został w pełni wykorzystany. Przewiduje się, że karty graficzne z pierwszymi modułami GDDR7 zadebiutują nie wcześniej niż pod koniec 2024 roku. Bardziej prawdopodobna wydaje się jednak jeszcze późniejsza premiera. Producenci pamięci obecnej generacji nie będą zapewne bowiem chcieli porzucić jej rozwoju, skoro nadal możliwe są ulepszenia jej specyfikacji. Niezbędne jest też oczywiście odpowiednie przetestowanie nowego rozwiązania, zanim będzie mogło ono trafić na rynek masowy.

Źródło: WCCFTech, VideoCardz