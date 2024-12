Organizacja JEDEC opublikowała specyfikację pamięci GDDR7. Nowe moduły trafią na pokład nadchodzących kart graficzych

Pamięci GDDR6 trafiły na pokład pierwszych kart graficznych już kilka ładnych lat temu. Z biegiem czasu producentom udało się wycisnąć z nich naprawdę imponującą wydajność, czego przykładem są chociażby moduły z Radeona RX 7900 XTX o szybkości 20 Gbps. Mimo wszystko ich epoka dobiega końca. Organizacja JEDEC słynąca z opracowywania standardów dla przemysłu mikroelektroniki ogłosiła właśnie oficjalną specyfikację modułów GDDR7.

Na podstawie oficjalnie ujawnionej już specyfikacji takie firmy jak Micron, SK hynix czy Samsung będą produkować moduły przeznaczone do kart graficznych nowej generacji, które powinny ujrzeć światło dzienne dopiero w 2025 roku.

GDDR7 to pierwsze pamięci wykorzystujące interfejs modulacji amplitudy impulsu (PAM3) do operacji o wysokiej częstotliwości. Dzięki tej technologii można liczyć na poprawiony stosunek sygnału do szumu (SNR) przy zwiększonej efektywności energetycznej. Należy przez to rozumieć, że moduły cechują się 3-poziomową pracą (+1, 0, -1), co oznacza, że w ciągu dwóch cykli są w stanie transmitować aż 3 bity, co samo w sobie oznacza aż 50% wzrost wydajności względem systemu NRZ (non-return-to-zero) z GDDR6. Ponadto nowe pamięci wyróżniają się obsługą czterech niezależnych kanałów czy obsługą gęstości od 16 do 32 Gbit ze wsparciem dla 2-kanałowego trybu. W rezultacie moduły mają osiągać przepustowość nawet do 192 GB/s, a więc można liczyć na dwukrotny wzrost względem GDDR6.

Jak mówi Michael Litt, przewodniczący podkomisji JEDEC GDDR: "GDDR7 to pierwsza pamięć GDDR, która nie tylko skupia się na przepustowości, ale zaspokaja potrzeby rynku w zakresie RAS, włączając najnowsze funkcje integralności danych (np. ECC - przyp. red.), które pozwalają urządzeniom GDDR lepiej obsługiwać istniejące rynki, takie jak gry w chmurze i obliczenia, a także rozszerzać je na nowe aplikacje, takie jak sztuczna inteligencja".

