Samsung wkrótce zaprezentuje jeszcze szybsze kości GDDR7 dla kart graficznych - prędkość sięgnie 37 Gbps

Samsung jeszcze w zeszłym roku ogłosił finalną specyfikację pierwszej generacji kości GDDR7 dla przyszłych kart graficznych. W porównaniu nawet do najszybszych obecnie pamięci GDDR6X od Microna, możemy oczekiwać kilkudziesięcioprocentowego wzrostu szybkości, co bezpośrednio przełoży się także na przepustowość. Okazuje się jednak, że koreański producent nieustannie pracuje nad ulepszeniem swojej technologii i wkrótce mamy zobaczyć jeszcze szybsze warianty GDDR7.

Samsung już wkrótce zaprezentuje jeszcze szybsze kości VRAM typu GDDR7 dla kart graficznych. Mówi się o szybkości sięgającej 37 Gbps, a więc praktycznie o 50% szybsze od najszybszych obecnie kości GDDR6X Microna.

Portal TechRadar opublikował informację, z której wynika iż w przyszłym miesiącu Samsung zaprezentuje najszybsze kości GDDR7 na świecie. Prezentacja ma się odbyć podczas targów 2024 IEEE International Solid-State Circuit Conference w San Francisco. Koreańska firma ma tam pokazać pamięć GDDR7 o efektywnej szybkości 37 Gbps, co będzie w zasadzie o 50% lepszym wynikiem w porównaniu do najszybszych obecnie kości GDDR6X (Micron) oraz GDDR6 (również Samsung). Do tego dochodzi jeszcze o 20% lepsza efektywność energetyczna, co wpłynie na obniżenie poboru mocy tego elementu karty graficznej. Z kolei wykorzystanie sygnalizacji PAM3 wpłynie dodatkowo na obniżenie kosztów implementacji.

Jakiej przepustowości możemy oczekiwać przy wykorzystaniu kości GDDR7 37 Gbps (gęstość 16 Gb)? Dla magistrali 512-bit będzie to 2368 GB/s, dla 384-bit - 1776 GB/s, dla 320-bit - 1480 GB/s, dla 256-bit - 1184 GB/s, dla 192-bit - 888 GB/s, natomiast dla 128-bit będzie to 592 GB/s. Mimo zaprezentowania kości 37 Gbps przez Samsunga w najbliższym czasie, z początku w kartach graficznych będziemy widzieć raczej wcześniej zapowiedziane kości GDDR7, te o szybkości 32 Gbps. Jednak nawet przy bazowej specyfikacji wzrost przepustowości będzie odczuwalny.

