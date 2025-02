Samsung prezentuje pamięci GDDR7 dla kart graficznych - ich produkcja rozpocznie się w przyszłym roku

Pierwsze informacje na temat pamięci GDDR7 od firmy Samsung pojawiły się jeszcze w 2021 roku. Od tamtej pory koreański producent kilkukrotnie przypominał o zbliżającym się procesie produkcji. W końcu dotarliśmy do tego miejsca, bowiem Samsung jako pierwszy producent DRAM sfinalizował specyfikację pierwszej generacji pamięci GDDR7. Teraz poznajemy zatem ich parametry, tymczasem dostępność planowana jest już na pierwszą połowę 2024 roku. Tym samym wszystko wskazuje na to, że kolejna generacja kart graficznych od takich firm jak NVIDIA czy AMD, powinna już skorzystać z dobrodziejstw GDDR7.

Pierwsza generacja pamięci GDDR7 od Samsunga osiągnie szybkość na poziomie 32 Gbps. Przykładowo dla 384-bitowej magistrali przełoży się to na przepustowość rzędu 1536 GB/s. W porównaniu do najszybszych obecnie kości GDDR6 tego samego przedsiębiorstwa (24 Gbps), nowa generacja ma zaoferować 40% wyższą wydajność oraz jednocześnie o 20% lepszą sprawność energetyczną. Ta ostatnia jest ściśle powiązana z wykorzystaniem modulacji typu PAM3 (trójpoziomowa modulacja amplitudy) zamiast dotychczasowej NRZ.

Magistrala pamięci VRAM Przepustowość VRAM (przy kościach 32 Gbps) 512-bit 2048 GB/s 384-bit 1536 GB/s 320-bit 1280 GB/s 256-bit 1024 GB/s 192-bit 768 GB/s 128-bit 512 GB/s 64-bit 256 GB/s

Prawdopodobnie to właśnie PAM3 będzie jedną z najważniejszych nowości w kolejnej generacji pamięci VRAM dla kart graficznych, bowiem jest w stanie zaoferować przesyłanie o 50% więcej danych w porównaniu do modulacji NRZ w tym samym cyklu sygnalizacji. Warto podkreślić, że plany koreańskiego producenta nie ograniczają się wyłącznie do prędkości 32 Gbps. Docelowo przyszłe warianty GDDR7 mają już oferować prędkości 36 Gbps i więcej. Choć Samsung ogłosił specyfikację pierwszej generacji GDDR7 jako pierwszy, wiemy już że w najbliższych miesiącach do produkcji nowych kości dołączy na pewno Micron. Ponadto spodziewamy się, że SK hynix w pewnym momencie również rozpocznie produkcję nowej generacji pamięci VRAM.

Źródło: WCCFTech, Samsung