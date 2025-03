Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 – data premiery ponownie przesunięta. Twórcy omawiają, co chcą jeszcze dopracować

Projekt aktualnie rozwijany przez The Chinese Room jest niezwykle problematyczny - i to nawet na tle wielu dzisiejszych, niezwykle chwiejnych przedsięwzięć, jakie moglibyśmy wyodrębnić z okolic ostatniej dekady. Zmiany zespołów, przepisywanie konceptów na nowo, a w konsekwencji przesunięcia terminów premier. Wygląda na to, że fani serii ponownie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, jako że kilka rzeczy ma wymagać dokładniejszych poprawek.

Deweloperzy i wydawcy z Paradox Interactive postanowili dopracować jeszcze pewne kluczowe elementy Vampire The Masquerade: Bloodlines 2, więc gra nie pojawi się wcześniej niż dopiero w pierwszej połowie 2025 roku.

Dopiero co przesunięto kolejną część innej mocnej marki, a już mamy podobną sytuację w obozie The Chinese Room. Inna kwestia, że S.T.A.L.K.E.R. 2 najpewniej w dalszym ciągu zawita jeszcze tej jesieni, Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 jest zaś opóźnione do przyszłego roku, a brak dokładnej daty premiery może niepokoić. Niemniej sami twórcy starają się na każdym kroku podkreślać, że ta decyzja nie jest objawem jakiegoś panikarstwa, a świadomym daniem sobie czasu na dopracowanie kilku elementów gry.

Z ich wypowiedzi wynika bowiem, że Bloodlines 2 już teraz wygląda i działa naprawdę dobrze. Zarówno narracja, jak i walka czy przekrój poszczególnych klanów mają być odpowiednio dopracowane, a teraz studio skupia się na zapewnieniu odpowiedniej jakości aspektom, na które wcześniej nie było odpowiednio dużo czasu. Przykładowo, mamy dostać dodatkowe zakończenia, pozostawiono również miejsce na lepsze przeanalizowanie feedbacku z playtestów. Cóż, to zawsze lepsze niż zbyt szybka premiera, niemniej nadal trudno powiedzieć, co z tego wyjdzie.

