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Intel Nova Lake-AX z pierwszymi szczegółami specyfikacji. Premiera konkurenta AMD Strix Halo jest jednak mocno niepewna

Damian Marusiak | 17-07-2025 12:30 |

Intel Nova Lake-AX z pierwszymi szczegółami specyfikacji. Premiera konkurenta AMD Strix Halo jest jednak mocno niepewnaWczoraj pisaliśmy newsa na temat procesorów Intel Nova Lake-AX, które producent miałby przygotowywać obok klasycznych układów Nova Lake-S czy Nova Lake-HX. Seria Nova Lake-AX docelowo powinna konkurować z modelami AMD Strix Halo (Ryzen AI Max) ze względu na swoją nietypową budowę oraz konfigurację kontrolera pamięci. W sieci pojawiły się jednak już nowe szczegóły specyfikacji, które nieco odkrywają czym będzie ów projekt. Jednocześnie źródło zaznacza, że premiera Nova Lake-AX jest bardzo niepewna, a to nad czym pracuje (bądź pracował) Intel, może finalnie nie trafić na rynek.

Intel Nova Lake-AX miałby się składać z maksymalnie 28 rdzeni, bardzo rozbudowanego układu graficznego Xe3P (Xe3 Performance) oraz 256-bitowego kontrolera RAM LPDDR5X-9600/10667.

Intel Nova Lake-AX z pierwszymi szczegółami specyfikacji. Premiera konkurenta AMD Strix Halo jest jednak mocno niepewna [1]

Intel Nova Lake-AX - High-endowe procesory, które mają konkurować z rozwiązaniami pokroju AMD Strix Halo

Według informacji opublikowanych przez informatora @OneRaichu, procesory Intel Nova Lake-AX miałyby być zbudowane z maksymalnie 28 rdzeni z podziałem na 8 rdzeni Performance (Coyote Cove), 16 rdzeni Efficient (Arctic Wolf) oraz 4 rdzeni Low Power Efficient (również Arctic Wolf). Do tego platforma ta oferowałaby bardzo rozbudowany układ graficzny, oparty na architekturze Intel Xe3P (P od Performance, a więc wariant Celestial ukierunkowany na wydajność). Układ iGPU zbudowany byłby z 384 jednostek EU, co przy dotychczasowej konstrukcji bloków Render Slice, przekładałoby się potencjalnie na 3072 jednostki cieniujące.

  Intel Nova Lake-AX AMD Strix Halo
Rdzenie / wątki 28C/28T 16C/32T
Konfiguracja rdzeni 8 P-Core (Coyote Cove)
16 E-Core (Arctic Wolf)
4 LP E-Core (Arctic Wolf)		 16 rdzeni Zen 5
Układ graficzny Intel Xe3P / 384 EU
3072 SP (?)		 AMD RDNA 3.5 / Do 40 CU
Do 2560 SP
Kontroler pamięci 256-bit LPDDR5X
9600 / 10667 MT/s		 256-bit LPDDR5X
8000 MT/s

Intel Nova Lake - nowe informacje wskazują na przewidywany wzrost wydajności jednowątkowej oraz wielowątkowej procesorów

Podobnie jak w przypadku AMD Strix Halo, także Intel Nova Lake-AX wykorzystałby znacznie bardziej rozbudowany, 256-bitowy kontroler pamięci LPDDR5X, wykorzystujący kości o efektywnej szybkości od 9600 do 10667 MT/s. Problemem pozostaje jednak kwestia premiery, bowiem źródło powątpiewa czy projekt Intela faktycznie ujrzy światło dzienne. Pomimo prac nad taką platformą, debiut jest mocno niepewny. Nie wiemy jednak czy powodem jest skomplikowany projekt Nova Lake-AX, co wpływałoby na zbyt wysokie koszty produkcji takiego układu, czy też niepewność Intela wynika z innych czynników. Tak czy inaczej, dotychczasowe informacje pokazują, że Nova Lake-AX mógłby być ciekawą alternatywą dla Strix Halo. Czy faktycznie tak będzie, przekonamy się zapewne nie wcześniej niż na przełomie 2026 i 2027 roku.

Intel Nova Lake-AX z pierwszymi szczegółami specyfikacji. Premiera konkurenta AMD Strix Halo jest jednak mocno niepewna [2]

Źródło: VideoCardz, X@OneRaichu
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