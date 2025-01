Test MSI PRO DP180 oraz MSI PRO MP2422C - Komputer z Intel Core i7-13700F oraz GeForce RTX 3060, a także tani monitor Full HD VA

W ostatnich miesiącach mieliśmy okazję testować kilka gotowych zestawów komputerowych firmy MSI. W głównej mierze były to niewielkie komputery tj. MSI PRO DP10 czy MSI Cubi 5 z niskonapięciowymi procesorami Intel Alder Lake-U bądź Raptor Lake-P. Dzisiaj natomiast chcielibyśmy przybliżyć znacznie mocniejszy komputer, również pozycjonowany jako sprzęt do pracy, choć tym razem jego moc obliczeniowa pozwoli także na granie w gry. Mowa o zestawie MSI PRO DP180, który oferuje desktopowe podzespoły: procesor Intel Core i7-13700F oraz kartę MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X. Wraz z desktopem sprawdzimy także biurowy monitor MSI PRO MP2422C, który choć oferowany jest w bardzo niskiej cenie, jego parametry są zaskakująco dobre.

Autor: Damian Marusiak

MSI PRO DP180 pojawia się w sklepach w różnych wariantach - podstawowe zakładają obecność takich procesorów jak Intel Core i3-13100 czy Core i5-13400, wraz ze zintegrowanymi układami graficznymi Intel UHD Graphics. Te bardziej rozbudowane posiadają nie tylko procesory Intel Core i7 13. generacji, ale również karty graficzne MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X czy GeForce RTX 4060 Ventus 2X. Testowany przez nas wariant dopiero zostanie wprowadzony do sprzedaży w Polsce, więc w kontekście cen musimy na razie patrzeć bardziej przez pryzmat zagranicznych cen. Z tych wynika, iż zestaw z Intel Core i7-13700F oraz GeForce RTX 3060 powinien zamknąć się w kwocie około 6000 złotych. Wariant ten otrzyma także certyfikat NVIDIA Studio, co oznacza że będzie można go wykorzystać także w tych nieco bardziej zaawansowanych aplikacjach, które służą m.in. do obróbki materiałów foto / wideo czy do modelowania w trójwymiarze, także z wykorzystaniem śledzenia promieni w czasie rzeczywistym.

MSI PRO DP180 to jeden z wydajniejszych, gotowych zestawów komputerowych, skierowanych do pracy biurowej. Testowy egzemplarz wyposażono w procesor Intel Core i7-13700F oraz kartę GeForce RTX 3060. Ponadto sprawdziliśmy PC w zestawie z monitorem MSI PRO MP2422C.

Napisałem już wyżej, że testowany przez nas wariant MSI PRO DP180 oferuje kartę graficzną MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X. Okazuje się jednak - i o tym należy wiedzieć - że testowany model to nieco słabsza odmiana popularnego układu NVIDIA Ampere. Zamiast 12 GB pamięci VRAM, do dyspozycji oddano 8 GB GDDR6 na 128-bitowej magistrali, co automatycznie ucina przepustowość do 240 GB/s. Do dyspozycji jednak nadal mamy rdzeń GA106 z 3584 procesorami CUDA. W przypadku procesora Intel Core i7-13700F otrzymujemy układ 16-rdzeniowy i 24-wątkowy, co oznacza obecność 8 rdzeni Performance oraz 8 rdzeni typu Efficient. Jest to także wariant procesora bez działającego, zintegrowanego układu graficznego, co wymusza obecność osobnej karty graficznej.

Wraz z komputerem, do testów przyjechał także monitor MSI PRO MP2422C - jest to ten sam model, który umieściliśmy w naszym najnowszym poradniku dotyczącym polecanych monitorów. Charakteryzuje się wykorzystaniem 23,8" matrycy VA o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Częstotliwość odświeżania sięga 100 Hz, czas reakcji to 1 ms MPRT, a do tego dochodzi wsparcie dla podstawowej techniki odświeżania AMD FreeSync. Współczynnik kontrastu to solidne 4000:1, co wpływa również na lepszą jakość czerni. Dość ciekawym (choć również zastanawiającym) rozwiązaniem jest zakrzywienie i to całkiem konkretne (jak na rozmiary ekranu) - promień krzywizny to bowiem 1500R. Wszystko to w cenie 399 złotych, więc mowa o bardzo opłacalnym monitorze, oczywiście jeśli w parze ze specyfikacją pójdzie dobra jakość wyświetlanego obrazu. To oczywiście także sprawdziliśmy w tym łączonym teście.