Intel Raptor Lake-S Refresh - oficjalna prezentacja procesorów 14. generacji dla PC, z obniżonymi limitami mocy

Jesienią ubiegłego już roku Intel zaprezentował pierwsze procesory 14. generacji z rodziny Raptor Lake-S Refresh. Mowa o Intel Core i9-14900K(F), Core i7-14700K(F) oraz Core i5-14600K(F). Z tych trzech tylko środkowy model doczekał się faktycznie zmienionej specyfikacji, bowiem doszły tam dodatkowe rdzenie typu Efficient. Teraz, podczas targów CES 2024 w Las Vegas, Intel wprowadza do oferty pozostałe procesory z tejże rodziny, choć tym razem o obniżonych limitach energetycznych względem serii K.

Oprócz mobilnych procesorów Intel Core 100 oraz Raptor Lake-HX Refresh, producent na targach CES 2024 w Las Vegas ujawnił także desktopowe układy Raptor Lake-S Refresh o obniżonych limitach mocy.

Procesory Intel Core i9 z obniżonym limitem energetycznym będą sprzedawane w zestawie z chłodzeniem Intel Laminar RH1, natomiast pozostałe serie produktowe będą posiadały w pudełku chłodzenie Intel Laminar RM1. Ich budowa i konfiguracja jest w dużej mierze podobna do wcześniej zaprezentowanych układów. Najbardziej rozbudowana ponownie jest seria Intel Core i5, gdzie znajdziemy trzy układy z podstawowym limitem mocy, wynoszącym 65 W. Mowa o Intel Core i5-14600, Core i5-14500 oraz Core i5-14400. Dwa pierwsze korzystają z łącznie 14 rdzeni i 20 wątków (po 6 Performance i 8 Efficient), natomiast najniższy Core i5-14400 oferuje 10 rdzeni i 16 wątków, w tym także 6 rdzeni Performance, ale za to 4 typu Efficient.

Core i9-14900 Core i7-14700 Core i5-14600 Core i5-14500 Core i5-14400 Core i3-14100 Intel 300 Rodzina Raptor Lake-S Refresh Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie 24C/32T 20C/28T 14C/20T 14C/20T 10C/16T 4C/8T 2C/4T Konfiguracja P-Core: 8C/16T

E-Core: 16C/16T P-Core: 8C/16T

E-Core: 12C/12T P-Core: 6C/12T

E-Core: 8C/8T P-Core: 6C/12T

E-Core: 8C/8T P-Core: 6C/12T

E-Core: 4C/4T P-Core: 4C/8T P-Core: 2C/4T Zegar bazowy (P-Core) 2,0 GHz 2,1 GHz 2,7 GHz 2,6 GHz 2,5 GHz 3,5 GHz 3,9 GHz Zegar Turbo Boost 2.0 (P) 5,4 GHz 5,3 GHz 5,2 GHz 5,0 GHz 4,7 GHz 4,7 GHz - Zegar Turbo Boost 3.0 (P) 5,6 GHz 5,4 GHz - - - - - Zegar Turbo (Velocity Boost, P) 5,8 GHz - - - - - - Zegar bazowy (E-Core) 1,5 GHz 1,5 GHz 2,0 GHz 1,9 GHz 1,8 GHz - - Zegar Turbo (E-Core) 4,3 GHz 4,2 GHz 3,9 GHz 3,7 GHz 3,5 GHz - - Układ iGPU UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD 730 UHD 730 UHD 710 Kontroler DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz DDR5 4800 MHz

DDR4 3200 MHz Maks. RAM 192 GB Cache L3 36 MB 33 MB 24 MB 24 MB 20 MB 12 MB 6 MB Cache L2 32 MB 28 MB 20 MB 11,5 MB 9,5 MB 5 MB 2,5 MB Linie PCIe 20 20 20 20 20 20 20 PL1 65 W 65 W 65 W 65 W 65 W 60 W 46 W PL2 219 W 219 W 154 W 154 W 148 W 110 W - Cena RSP 549 USD 384 USD 255 USD 232 USD 221 USD 134 USD 82 USD

Procesory Intel Core i9-14900, Core i7-14700 oraz Core i5-14600 posiadają usprawniony kontroler pamięci DDR5 5600 MHz, podczas gdy pozostałe operują na starszym kontrolerze DDR5 4800 MHz. Wszystkie procesory jednak umożliwiają montaż do 192 GB pamięci RAM. Najsłabszym w ofercie producenta procesorem będzie z kolei Intel Processor 300, który składa się tylko z dwóch rdzeni Performance, ale za to o znacznie wyższym taktowaniu bazowym. Od Intel Core i9-14900 aż do Core i5-14400, współczynnik PL1 wynosi 65 W. Intel Core i3-14100 z czterema rdzeniami Performance ma parametr ten obniżony do 60 W, natomiast Intel Processor 300 już do 46 W. Współczynniki PL2 sięgają 219 W dla Core i9-14900 oraz Core i7-14700. Dalej mamy 154 W dla Core i5-14600 i Core i5-14500; 148 W dla Core i5-14400 oraz 110 W dla Core i3-14100. Intel Processor 300 operuje wyłącznie na bazowym limicie 46 W.

Core i9-14900F Core i7-14700F Core i5-14400F Core i3-14100F Rodzina Raptor Lake-S Refresh Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie 24C/32T 20C/28T 10C/16T 4C/8T Konfiguracja P-Core: 8C/16T

E-Core: 16C/16T P-Core: 8C/16T

E-Core: 12C/12T P-Core: 6C/12T

E-Core: 4C/4T P-Core: 4C/8T Zegar bazowy (P-Core) 2,0 GHz 2,1 GHz 2,5 GHz 3,5 GHz Zegar Turbo Boost 2.0 (P) 5,4 GHz 5,3 GHz 4,7 GHz 4,7 GHz Zegar Turbo Boost 3.0 (P) 5,6 GHz 5,4 GHz - - Zegar Turbo (Velocity Boost, P) 5,8 GHz - - - Zegar bazowy (E-Core) 1,5 GHz 1,5 GHz 1,8 GHz - Zegar Turbo (E-Core) 4,3 GHz 4,2 GHz 3,5 GHz - Układ iGPU - - - - Kontroler DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz DDR5 4800 MHz

DDR4 3200 MHz Maks. RAM 192 GB Cache L3 36 MB 33 MB 20 MB 12 MB Cache L2 32 MB 28 MB 9,5 MB 5 MB Linie PCIe 20 20 20 20 PL1 65 W 65 W 65 W 60 W PL2 219 W 219 W 148 W 110 W Cena RSP 524 USD 359 USD 196 USD 109 USD

W sprzedaży pojawią się także cztery jednostki Raptor Lake-S Refresh o obniżonym limicie mocy oraz z wyłączonym, zintegrowanym układem graficznym. Są to odpowiednio: Intel Core i9-14900F, Core i7-14700F, Core i5-14400F oraz Core i3-14100F. Przez niedziałający iGPU, ich ceny są o kilkanaście dolarów niższe od odpowiedników z aktywnym układem graficznym. Na końcu mamy również ten sam zestaw procesorów, co te wymienione w pierwszej tabeli. Mają one jednak oznaczenie T, co oznacza jeszcze niższe limity energetyczne - 35 W dla limitu Processor Base Power (PL1) oraz od 106 W do 69 W (w zależności od konkretnego procesora) dla współczynnika Maximum Turbo Power (PL2). Procesory Intel Raptor Lake-S Refresh obsługują m.in. bezprzewodową łączność Wi-Fi 7 czy standard USB 3.2 typu C 2x2 o przepustowości do 20 Gbps. Wszystkie dane o procesorach oraz ich ceny (podane w dolarach) umieszczone zostały w tabelach w treści materiału.

Core i9-14900T Core i7-14700T Core i5-14600T Core i5-14500T Core i5-14400T Core i3-14100T Intel 300T Rodzina Raptor Lake-S Refresh Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie 24C/32T 20C/28T 14C/20T 14C/20T 10C/16T 4C/8T 2C/4Tq Konfiguracja P-Core: 8C/16T

E-Core: 16C/16T P-Core: 8C/16T

E-Core: 12C/12T P-Core: 6C/12T

E-Core: 8C/8T P-Core: 6C/12T

E-Core: 8C/8T P-Core: 6C/12T

E-Core: 4C/4T P-Core: 4C/8T P-Core: 2C/4T Zegar bazowy (P-Core) 1,1 GHz 1,3 GHz 1,8 GHz 1,7 GHz 1,5 GHz 2,7 GHz 3,4 GHz Zegar Turbo Boost 2.0 (P) 5,1 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,8 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz - Zegar Turbo Boost 3.0 (P) 5,5 GHz 5,2 GHz - - - - - Zegar bazowy (E-Core) 0,8 GHz 0,9 GHz 1,3 GHz 1,2 GHz 1,1 GHz - - Zegar Turbo (E-Core) 4,0 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz 3,4 GHz 3,2 GHz - - Układ iGPU UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD 730 UHD 730 UHD 710 Kontroler DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz DDR5 4800 MHz

DDR4 3200 MHz Maks. RAM 192 GB Cache L3 36 MB 33 MB 24 MB 24 MB 20 MB 12 MB 6 MB Cache L2 32 MB 28 MB 20 MB 11,5 MB 9,5 MB 5 MB 2,5 MB Linie PCIe 20 20 20 20 20 20 20 PL1 35 W 35 W 35 W 35 W 35 W 35 W 35 W PL2 106 W 106 W 92 W 92 W 82 W 69 W - Cena RSP 549 USD 384 USD 255 USD 232 USD 221 USD 134 USD 82 USD

Źródło: PurePC