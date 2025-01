Intel Core 100 - oficjalna prezentacja energooszczędnych procesorów Raptor Lake-U Refresh, teraz z nowym nazewnictwem

Intel podczas targów CES 2024 w Las Vegas zaprezentował łącznie trzy grupy procesorów: Raptor Lake-HX Refresh dla najwydajniejszych notebooków, desktopowe procesory Raptor Lake-S o obniżonych limitach mocy oraz energooszczędne układy Raptor Lake-U Refresh. Ta ostatnia grupa, mimo wykorzystywania znanej już architektury czy procesu technologicznego, trafi na rynek pod nową nomenklaturą. Mowa o jednostkach Intel Core 100, w których znajdziemy trzech przedstawicieli owej 1. generacji.

Intel Core 100 to nowa nomenklatura dla odświeżonych procesorów Raptor Lake-U Refresh. Firma oficjalnie je prezentuje na targach CES 2024.

Pierwsza generacja procesorów Intel Core 100 zawiera w sobie trzy układy z rodziny Raptor Lake-U Refresh. Mowa o Intel Core 7 150U, Core 5 120U oraz Core 3 100U. Są one de facto następcami dotychczasowych procesorów Core i7-1355U, Core i5-1335U czy Core i3-1315U. Wyposażono je w maksymalnie 10 rdzeni i 12 wątków (2 rdzenie typu Performance i 8 rdzeni typu Efficient): dotyczy to układów Core 7 150U oraz Core 5 120U. Najniższy w hierarchii Core 3 100U bazuje już tylko na 6 rdzeniach, w tym dwóch typu Performance i czterech Efficient.

Intel Core 7 150U Intel Core 5 120U Intel Core 3 100U Rodzina Raptor Lake-U Refresh Litografia Intel 7 (10 nm) Architektura Raptor Cove

Gracemont Rdzenie/wątki 10C/12T 10C/12T 6C/8T Konfiguracja CPU P-Core: 2C/4T

E-Core: 8C/8T P-Core: 2C/4T

E-Core: 8C/8T P-Core: 2C/4T

E-Core: 4C/4T Taktowanie bazowe (P-Core) 1,8 GHz 1,4 GHz 1,2 GHz Taktowanie Turbo (P-Core) 5,4 GHz 5,0 GHz 4,7 GHz Taktowanie bazowe (E-Core) 1,2 GHz 0,9 GHz 0,9 GHz Taktowanie Turbo (E-Core) 4,0 GHz 3,8 GHz 3,3 GHz Układ iGPU Intel Graphics Kontroler RAM DDR5 5200 MHz

LPDDR5(X) 6400 MHz

DDR4 3200 MHz

LPDDR4(X) 4267 MHz DDR5 5200 MHz

LPDDR5(X) 5200 MHz

DDR4 3200 MHz

LPDDR4(X) 4267 MHz Maks. pojemność RAM 96 GB Cache L3 12 MB 12 MB 10 MB Processor Base Power (PL1) 15 W 15 W 15 W Maximum Turbo Power (PL2) 55 W 55 W 55 W

Procesory Core 7 150U oraz Core 5 120U posiadają wbudowany kontroler RAM, obsługujący następujące typy pamięci: DDR5 5200 MHz, LPDDR5(X) 6400 MHz, DDR4 3200 MHz oraz LPDDR4(X) 4267 MHz. Słabszy Core 3 100U zamiast LPDDR5(X) 6400 MHz obsługuje natomiast wolniejsze kości LPDDR5(X) 5200 MHz. Z kolei maksymalna, obsługiwana ilość pamięci RAM to 96 GB. Procesory Intel Core 100 umożliwiają również montaż w laptopie do czterech portów Thunderbolt 4, obsługujących standardy DisplayPort 1.4 oraz DisplayPort 2.1. Jest także możliwość podłączenia do dwóch nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Jeśli chodzi o standardy łączności bezprzewodowej, to procesory Intel Core 100 obsługują tutaj Wi-Fi 6E (Gig+) oraz Bluetooth 5.3.

Źródło: PurePC