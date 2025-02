Intel Arrow Lake-S - nowe informacje o nadchodzącej platformie dla procesorów, w tym kontroler RAM i obsługa PCIe 5.0

W tym roku Intel planuje premierę desktopowych procesorów Arrow Lake, które jako pierwsze wykorzystają nową podstawkę LGA 1851. Będzie to dopiero początek zmian, bowiem generacja Arrow Lake wprowadzi nie tylko nowe rdzenie, ale również nowy, wbudowany układ graficzny oraz nowy proces technologiczny. Tymczasem w sieci pojawiła się garść nowych informacji, w których omawiane są niektóre elementy nadchodzącej platformy CPU, tj. kontroler RAM, konfiguracje rdzeni czy obsługa magistrali PCIe 4.0 oraz PCIe 5.0.

W sieci pojawiły się nowe materiały na temat Intel Arrow Lake, przy czym z pewnością nie jest to najnowsza dokumentacja, o czym świadczy chociażby pozostanie przy starszym nazewnictwie (w międzyczasie Intel wprowadził markę Core Ultra, która zastępuje dotychczasową nomenklaturę) czy wzmianki o problemach z działaniem rdzeni Performance (Lion Cove), a które zostaną rozwiązane w kolejnych rewizjach procesorów. Układy Arrow Lake-S powinny zadebiutować w następujących konfiguracjach: 8 + 16 (P-Core + E-Core, 24 rdzenie i 32 wątki), 6 + 16 (P-Core + E-Core, 22 rdzenie i 28 wątków) oraz 6 + 8 (14 rdzeni i 20 wątków). Bazowe TDP procesorów Arrow Lake-S z odblokowanym mnożnikiem będzie wynosić 125 W. O ile PL1 jest taki sam jak wcześniej, tak współczynnik PL2 ma być znacznie niższy niż w poprzednich seriach.

Opublikowane materiały potwierdzają także nowy kontroler pamięci. Mowa o dwukanałowym kontrolerze DDR5 6400 MHz, ale już z jednoczesnym porzuceniem starszego standardu DDR4. Procesory Arrow Lake-S zaoferują również łącznie 24 linie PCIe do wykorzystania z podziałem na 20 linii PCIe 5.0 (1x 16 linii dla GPU oraz 1x 4 linie dla SSD PCIe 5.0) oraz dodatkowe 4 linie PCIe 4.0 dla drugiego nośnika SSD. Zintegrowany układ graficzny, oparty na architekturze Xe-LPG, będzie z kolei obsługiwał m.in. DisplayPort 2.0 UHBR20 oraz HDMI 2.1. Do tego dochodzą dwa porty USB 4.0 typu C, które mogą być zgodne z interfejsem Thunderbolt 4. Premiera Intel Arrow Lake-S zaplanowana została na drugą połowę 2024 roku i bliżej tego terminu dowiemy się szczegółów na temat architektury Lion Cove (P-Core) i Skymont (E-Core), która będzie sercem nowych układów dla PC.

Źródło: WCCFTech, X @yuuki_ans