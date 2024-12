Intel Arrow Lake otrzyma zintegrowany układ graficzny Xe-LPG PLUS, będącym rozszerzoną wersją Intel ARC Graphics

Za kilka tygodni Intel oficjalnie wprowadzi do oferty mobilne procesory Meteor Lake, które znajdą swoje zastosowanie przede wszystkim w notebookach. Procesory te zostaną wyposażone w nowy, zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics, oparty na architekturze Xe-LPG. Pod względem budowy ma przypominać obecne karty graficzne Alchemist. W przyszłym roku z kolei producent wprowadzi układy Arrow Lake, zarówno dla desktopów jak i laptopów. Tutaj ponownie ma zajść zmiana w budowie iGPU, także względem jednostek Meteor Lake.

Intel Arrow Lake powinien otrzymać bardziej rozbudowaną wersję układu graficznego ARC Graphics, opartego na architekturze Xe-LPG PLUS. Spodziewamy się, że wariant ten otrzyma sprzętowe jednostki XMX dla lepszej obsługi techniki skalowania Intel XeSS.

Intel ARC Graphics w procesorach Meteor Lake, choć ma podobną budowę w stosunku do kart graficznych Intel ARC Alchemist, to brakuje mu chociażby jednostek XMX (Xe Matrix eXtension), które są wykorzystywane do sprzętowej akceleracji techniki XeSS, oferując chociażby lepszą jakość obrazu oraz większe przyrosty wydajności w stosunku do XeSS, opartego na instrukcjach DP4a. Wygląda na to, że przyszłoroczne procesory Intel Arrow Lake otrzymają zmodernizowany, zintegrowany układ graficzny ARC Graphics. Wskazują na to aktualizacje dokonane przez producenta w Intel Graphics Compiler (IGC).

Aktualizacja dodała informację na temat wbudowanego układu graficznego, określanego jako Xe-LPG PLUS i będącego częścią desktopowych procesorów Intel Arrow Lake-S. Według Coelancanth-Dream, największą zmianą względem Xe-LPG w Meteor Lake ma być właśnie dodanie rdzeni XMX, by iGPU lepiej radziło sobie z techniką XeSS, co z kolei przełoży się na wyższy wzrost wydajności. Aktualizacja bazy danych jednocześnie jest kolejnym potwierdzeniem, że w końcu i desktopowe procesory doczekają się kompletnie nowego, zintegrowanego układu graficznego, który zastąpi wysłużone modele Intel UHD Graphics 770.



Zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics w procesorach Meteor Lake również posiada bloki Xe-Core, jednocześnie jednak są one pozbawione rdzeni XMX. Jest to główna zmiana pomiędzy architekturą Xe-LPG a Xe-HPG

