Intel Arrow Lake, Lunar Lake i Panther Lake - nowe informacje o procesorach Intel Core Ultra dla PC

Dzisiaj miał miejsce pierwszy dzień konferencji Intel Innovation 2023, podczas którego zaprezentowano fragment tego, co przedsiębiorstwo zaplanowano na najbliższe lata, m.in. w temacie procesorów dla komputerów PC oraz serwerów. O układach Meteor Lake, pierwszej generacji Intel Core Ultra, już wcześniej przygotowaliśmy obszerniejszy materiał. Meteor Lake nie był jednak jedynym gościem konferencji, a na pokazie poznaliśmy informacje o kolejnych generacjach Core Ultra.

Podczas pierwszego dnia konferencji Intel Innovation 2023, Pat Gelsinger zaprezentował wafel krzemowy dla procesorów Arrow Lake, wytworzony w litografii Intel 20A oraz potwierdził dalsze plany na nadchodzące generacje układów dla PC oraz serwerów.

Podczas konferencji Intel Innovation, Pat Gelsinger potwierdził prace nad trzema kolejnymi generacjami procesorów, które trafią na rynek w 2024 oraz 2025 roku. Nieco więcej wspomniano o Arrow Lake, bowiem w tym wypadku Gelsinger zaprezentował wafel krzemowy z układami Arrow Lake (Compute Tile), wytworzony w procesie Intel 20A. Demonstracja ta powinna być jasną deklaracją, jaka faktycznie litografia zostanie wykorzystana do produkcji tychże układów. Arrow Lake jest obecnie testowany, podobnie jak Lunar Lake. Co ciekawe, podczas konferencji zademonstrowano już działającą próbkę procesora w testowym notebooku, a nawet odpalono jeden test ściśle powiązany z wykorzystaniem AI.

O ile Arrow Lake przygotowywany jest z myślą o desktopach oraz notebookach, tak Lunar Lake będzie ukierunkowany wyłącznie na laptopy ze względu na postawienie na efektywność energetyczną. Compute Tile tych układów będzie wytworzony w litografii Intel 18A, co zostało potwierdzone także podczas prezentacji. Pierwsze próbki układów w procesie Intel 18A zostaną wysłane do laboratoriów już w pierwszym kwartale 2024 roku, toteż na chwilę obecną nic nie wskazuje by układy te miały mieć jakieś nieprzewidziane opóźnienia. W 2025 roku do oferty natomiast trafią procesory Panther Lake, przygotowane z myślą o desktopach i notebookach. W tym wypadku Compute Tile także skorzysta z procesu Intel 18A.



Działająca próbka procesora Intel Lunar Lake

Co nieco zdradzono również na temat serwerowych procesorów. Na dobrej drodze do premiery w tym roku są układy Xeon Scalable 5. generacji o kodowej nazwie Emerald Rapids. Ich premiera odbędzie się dokładnie 14 grudnia, w ten sam dzień co Meteor Lake. Pat Gelsinger zaprezentował również próbkę 288-rdzeniowego procesora Xeon Sierra Forest, bazującego wyłącznie na rdzeniach Efficient - pokazano zarówno sam procesor jak również wafel krzemowy. W kolejnych latach do oferty dołączą układy Xeon Granite Rapids (wyłącznie rdzenie Performance) oraz Clearwater Forest (wyłącznie rdzenie Efficient).



Działająca próbka procesora Intel Lunar Lake



Intel Core Ultra 1. generacji - Meteor Lake - zadebiutuje 14 grudnia 2023 roku



Wafel krzemowy z układami Intel Arrow Lake, wytworzony w procesie Intel 20A



Wafel krzemowy dla Intel Arrow Lake (Intel 20A)



Próbka inżynieryjna procesora Intel Xeon Sierra Forest z 288 rdzeniami typu Efficient

Źródło: Intel