Intel Arrow Lake - procesory mają charakteryzować się znacznie wyższą energooszczędnością względem Raptor Lake

Debiutujące wkrótce procesory Intel Meteor Lake ominą desktopową platformę LGA 1851. Nowa podstawka zostanie wprowadzona w przyszłym roku, wraz z procesorami Arrow Lake-S. Przyszła generacja układów Core Ultra wprowadzi nie tylko nową architekturę x86 dla rdzeni Performance (Lion Cove) oraz Efficient (Skymont), ale również nowy proces technologiczny Intel 20A. Jeśli udostępnione informacje się potwierdzą, nowa litografia istotnie wpłynie na pobór mocy układów.

Według nieoficjalnych informacji, procesory Intel Arrow Lake-S będą charakteryzować się znacznie niższymi współczynnikami PL2 oraz PL4 względem dotychczasowych układów Raptor Lake-S.

W sieci pojawiły się informacje na temat przyszłorocznych procesorów Intel Arrow Lake-S dla platformy desktopowej. Wynika z nich, iż układy oparte na architekturze Lion Cove oraz Skymont będą charakteryzowały się znacznie niższym poborem mocy w scenariuszach, gdy przykładowo rdzenie pracują z wyższym taktowaniem niż bazowe (Turbo). W przypadku podstawowego współczynnika PL1, określającego limity mocy dla bazowych zegarów, procesory Arrow Lake-S (chodzi o układy z odblokowanym mnożnikiem) zaoferują tą samą wartość 125 W, co dotychczasowe jednostki Raptor Lake-S.

Intel Arrow Lake-S (K) Intel Raptor Lake-S (K) Proces technologiczny Intel 20A (Compute Tile) Intel 7 Architektura Lion Cove (Performance)

Skymont (Efficient) Raptor Cove (Performance)

Gracemont (Efficient) Maks. konfiguracja rdzeni 8 (P-Core) + 16 (E-Core) + 2 (SoC) 8 (P-Core) + 16 (E-Core) Współczynnik PL1 125 W 125 W Współczynnik PL2 177 W 253 W Współczynnik PL4 333 W 420 W

Ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na współczynniki PL2 oraz PL4. Ten pierwszy w Arrow Lake-S ma podobno wynosić 177 W. Dla porównania Raptor Lake-S ma ten współczynnik na poziomie 253 W. Mowa zatem o 43% niższej wartości poboru mocy w odniesieniu do PL2 (76 W różnicy). W przypadku PL4, procesory Arrow Lake-S mają z kolei charakteryzować się poborem rzędu 333 W, gdzie dla porównania Raptor Lake-S miał wartość 420 W. Jest to o 26% redukcja poboru mocy pomiędzy obydwiema generacjami. Wpływ na takie parametry ma zarówno bardziej efektywna energetycznie architektura, jak również nowy proces technologiczny. Nie są to obecnie potwierdzone informacje (do premiery pozostało sporo czasu i wiele może jeszcze się zmienić), ale jeśli takie wartości zaoferują gotowe procesory, to będzie to bardzo dobra informacja.

Źródło: WCCFTech, X @Darkmont