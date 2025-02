Intel Lunar Lake - wczesna próbka inżynieryjna z 20 rdzeniami Lion Cove i Skymont pojawiła się w bazie SiSoft Sandra

Jeszcze w tym roku do laptopów trafią procesory Meteor Lake, należące do 1. generacji układów Intel Core Ultra. Tymczasem producent opracowuje już kolejne generacje - na przyszły rok zaplanowane są debiuty układów Arrow Lake (desktopy oraz notebooki) oraz Lunar Lake (notebooki). Wczesna próbka inżynieryjna procesora Lunar Lake została zaprezentowana podczas wrześniowej prezentacji Intel Innovation. Teraz kolejna próbka (lub nawet ta sama) pojawiła się w bazie oprogramowania SiSoft Sandra.

Próbka inżynieryjna procesora Intel Lunar Lake (LNL-M) pojawiła się w bazie programu SiSoft Sandra. Układ został wyposażony w 20 rdzeni.

Jako że mowa o wczesnej próbce inżynieryjnej, obecne dywagacje na temat wydajności praktycznie całkowicie mijają się z celem (jednocześnie pokazuje to, że Intel już teraz intensywnie testuje nowe jednostki). Co natomiast mówi nam wpis w bazie SiSoft Sandra? Przede wszystkim mamy do czynienia z układem wyposażonym łącznie w 20 rdzeni, przy czym spodziewamy się że 2 energooszczędne rdzenie będą w dalszym ciągu zachowane w bloku SoC, co dałoby łącznie 18 rdzeni dla Compute Tile. Według oprogramowania, obecny zegar bazowy wynosi 1 GHz, natomiast taktowania Turbo odpowiednio 2,6 GHz dla rdzeni Efficient oraz 3,9 GHz dla rdzeni Performance. Te wartości jednak z pewnością ulegną zmianie. Procesor oferuje również łącznie 10 MB cache L2 dla rdzeni Performance oraz 4 MB L2 dla bloku Efficient. Do tego dochodzi 16 MB cache L3. Wygląda na to, że Lion Cove może zaoferować o 25% pojemniejszy cache L2 w porównaniu do Redwood Cove, który pojawi się w układach Meteor Lake.

Intel Lunar Lake (LNL-M) wykorzysta bardziej przebudowaną architekturę Lion Cove dla rdzeni Performance oraz Skymont dla rdzeni Efficient. Ta sama architektura zostanie wykorzystana również w destktopowych i mobilnych układach Arrow Lake. Do produkcji Compute Tile wykorzystany zostanie proces Intel 20A. Generacja Intel Lunar Lake również jako pierwsza wprowadzi wbudowane układy graficzne, oparte na architekturze Battlemage (Xe2). Do produkcji kafelka graficznego zaprzęgnięty zostanie jeden z procesów TSMC, najprawdopodobniej N3. Premiera odbędzie się w okolicach 4 kwartału 2024 roku.

Źródło: WCCFTech