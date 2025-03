Intel Lunar Lake MX - szczegóły dotyczące niskonapięciowych procesorów z wbudowaną pamięcią LPDDR5X

Obecnie jesteśmy jeszcze przed premierą 1. generacji procesorów Intel Core Ultra z rodziny Meteor Lake. Układy te zostały przygotowane z myślą o notebookach i mają zaoferować m.in. nowe rdzenie Performance, Efficient oraz Low Power Efficient, nowy układ graficzny Intel ARC Graphics, nowe litografie (Intel 4 oraz TSMC N5), a także mają charakteryzować się wyższą efektywnością energetyczną. Na przyszły rok producent planuje premiery procesorów Arrow Lake oraz Lunar Lake. O tych drugich pojawiło się właśnie w sieci sporo informacji.

W sieci pojawiło się mnóstwo szczegółów na temat procesorów Intel Lunar Lake MX, które w przyszłym roku trafią do laptopów.

Intel mierzy się dzisiaj z całkiem solidnym wyciekiem informacji na temat przyszłorocznych procesorów Lunar Lake. Generacja ta przygotowana została z myślą o wysokiej energooszczędności, a zatem zostaną one wykorzystane głównie w smukłych laptopach. Z materiałów firmy wynika, iż Lunar Lake MX (dokładnie taka nazwa została wykorzystana) zostaną podzielone na jednostki Core 7 oraz Core 5, w obu przypadkach korzystając z 8 rdzeni: po 4 typu Performance oraz Low Power Efficient. Z poniższego diagramu wynika, iż w kafelku Compute Tile / GFX znajdą się oba typy rdzeni, natomiast SoC zostanie ich pozbawione.

Intel Lunar Lake MX zostaną zbudowany na podobnej zasadzie co układy Apple Silicon. Na jednej podstawce umieszczono zarówno procesor jak i dwa stosy pamięci LPDDR5X-8533. Zunifikowana pamięć RAM wpłynie m.in. na zwiększenie przepustowości, co będzie również istotne z punktu widzenia nowego, zintegrowanego układu graficznego. Materiały Intela potwierdzają bowiem, że Lunar Lake MX jako pierwszy wykorzysta układy Xe z drugiej generacji Battlemage i oferujące do 8 bloków Xe-Core (te będą wspierać m.in. Ray Tracing czy różne metody skalowania rozdzielczości). Wprowadzenie tzw. Memory on Package (MoP) pozwoli również na redukcję poboru mocy oraz miejsca, potrzebnego na montaż obu komponentów. Cała podstawka ma mieć rozmiary 27 x 27,5 mm. Wbudowany układ graficzny Battlemage ponownie będzie obsługiwał cyfrowe formaty HDMI 2.1 oraz DisplayPort 2.1. Według jednego ze slajdów, nowy układ graficzny będzie sprzętowo obsługiwał kodowanie z użyciem kodeka VVC / H.266, będącego następcą HEVC / H.265. Nie zabraknie również wsparcia dla Thunderbolt 4 oraz Thunderbolt 5 (do trzech złączy USB 4.0 typu C). Intel Lunar Lake MX wprowadzi także bardziej rozbudowany chip NPU 4.0 (Neural Processing Unit), do szybszej akceleracji obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.

Intel Lunar Lake MX będzie również w pełni zgodny z najnowszymi standardami łączności bezprzewodowej - WiFi 7 oraz Bluetooth 5.4. Nowe układy zaoferują ponadto po 4 linie PCIe 5.0 oraz PCIe 4.0. Układy Lunar Lake MX będą operować na różnych limitach energetycznych - przy TDP 8 W nie będzie potrzebne wykorzystanie aktywnego systemu chłodzenia (brak wentylatorów), więc laptopy z takimi wariantami procesorów będą odznaczały się znakomitą kulturą pracy. Przy wykorzystaniu aktywnego systemu chłodzenia, TDP Lunar Lake MX ma operować w zakresie od 17 do 30 W. Intel obecnie planuje cztery modele; po dwa na serię Core 7 oraz Core 5. Procesory Intel Core 7 zaoferują 16 lub 32 GB RAM LPDDR5X oraz 8 bloków Xe Battlemage w zintegrowanym układzie graficznym. Jednostki Intel Core 5 z kolei otrzymają również po 16 lub 32 GB RAM LPDDR5X, a układ iGPU będzie zredukowany do 7 bloków Xe.

Źródło: VideoCardz