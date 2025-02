Intel Panther Lake - wiemy kiedy rozpocznie się produkcja procesorów Core Ultra. Litografia 18A zyskuje kolejnych klientów

Ostatnio omawialiśmy przecieki dotyczące procesorów Intel Core Ultra z rodziny Lunar Lake. Teraz jednak otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie od firmy z Santa Clara, kiedy nastąpi rozpoczęcie produkcji kolejnej rodziny jednostek CPU Panther Lake (Core Ultra 300). Co więcej, litografia 18A od Intel Foundry Services przyciąga coraz większą uwagę kolejnych dużych amerykańskich podmiotów, które wymagają produkcji chipów w Stanach Zjednoczonych.

Według słów Pata Gelsingera, Intel Panther Lake rozpoczyna pierwszy, wstępny etap produkcji w tym kwartale 2024 roku, który ma przekształcić się w dojrzałe stadium już na początku przyszłego roku.

Według słów Pata Gelsingera, dyrektora generalnego firmy Intel, procesory z rodziny Panther Lake rozpoczynają pierwszy, wstępny etap produkcji w tym kwartale 2024 roku, który ma przekształcić się w dojrzałe stadium już na początku przyszłego roku. Docelowo nowe jednostki Core Ultra 300 mają mieć premierę w połowie 2025 roku. Drugim wiodącym produktem, który trafia do wstępnej produkcji, są jednostki CPU Intel Xeon siódmej generacji z rodziny Clearwater Forest. Układy te wykorzystają tylko rdzenie energooszczędne Effinence (E-Core).

Intel Foundry Services przyciąga coraz większą uwagę kolejnych dużych amerykańskich podmiotów, które wymagają produkcji chipów w Stanach Zjednoczonych. Kolejnym, szóstym klientem dla litografii 18A jest amerykański lider w przemyśle lotniczym i obronnym. Co więcej, Departament Obrony USA przyznał również Intel Foundry program RAMP C, który toruje drogę do większej liczby klientów poprzez departament obrony. Firma wspomina również o około 50 testowych chipach opartych na węźle 18A, które są już w przygotowaniu.

Źródło: Intel, WCCFTech