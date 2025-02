Intel ogłosił raport finansowy za pierwszy kwartał 2024 roku. Firma wykazuje lekki optymizm względem wyników sprzed roku

Przez większość 2023 roku Intel borykał się ze spadkami przychodów oraz zysków praktycznie w każdym dziale, a przede wszystkim w Client Computing Group (CCG) oraz Data Center and AI (DCAI). Wyraźne wzrosty zaobserwowano dopiero w ostatnim kwartale zeszłego roku. Jak sytuacja wyglądała z kolei z pierwszych trzech miesiącach 2024 roku? Intel opublikował najnowszy raport finansowy, który potwierdza, że finanse wyglądają nieco lepiej niż przed rokiem. Ze względu na fakt, że okres styczeń-marzec jest zwykle spokojniejszy względem ostatnich miesięcy poprzedniego roku, także wyniki są słabsze w porównaniu do Q4 2023.

Intel ogłosił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku. Przedsiębiorstwo wygenerowało przychód na poziomie 12,7 mld dolarów, co jest wynikiem o 9% lepszym niż rok wcześniej. W porównaniu do czwartego kwartału 2023 z kolei zmniejszyła się marża o kilka punktów procentowych.

W pierwszym kwartale 2024 roku Intel wygenerował przychód na poziomie 12,7 mld dolarów. To o miliard więcej w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku. Zwiększono również zauważalnie marżę brutto przy porównaniu tych samych kwartałów w 2023 oraz 2024. Obecnie Intel utrzymuje marżę na poziomie 41,0% (GAAP) lub 45.1% (Non-GAAP). Dla porównania rok temu było to odpowiednio 34.2% oraz 38.4%. Jednocześnie Intel w dalszym ciągu zwiększa nakłady finansowe m.in. na badania i dalszy rozwój. Tutaj przedsiębiorstwo zainwestowało w ostatnich trzech miesiącach więcej niż w okresach Q1 2023 oraz Q4 2023 - 5.9 mld dolarów (GAAP) lub 5.0 mld dolarów (Non-GAAP).

GAAP Q1 2024 Q1 2023 Q4 2023 Przychód 12.7 mld USD 11.7 mld USD 15.4 mld USD Marża brutto 41.0% 34.2% 45.7% Koszty operacyjne 5.9 mld USD 5.4 mld USD 5.6 mld USD Zysk netto (strata) (0.4) mld USD (2.8) mld USD 2.7 mld USD Zysk na akcję (strata) (0.09) USD (0.66) USD 0.63 USD

Non-GAAP Q1 2024 Q1 2023 Q4 2023 Przychód 12.7 mld USD 11.7 mld USD 15,4 mld USD Marża brutto 45.1% 38.4% 48,8% Koszty operacyjne 5.0 mld USD 4.8 mld USD 4,9 mld USD Zysk netto (strata) 0.8 mld USD (0.2) mld USD 2,3 mld USD Zysk na akcję (strata) 0.18 USD (0.04) USD 0.54 USD

Patrząc na wyniki GAAP, nie udało się powstrzymać straty finansowej, wynoszącej 400 milionów dolarów. Straty są jednak kilkukrotnie mniejsze niż w tym samym okresie w 2023 roku, kiedy to sięgały 2.8 miliardów dolarów. W przypadku wyników Non-GAAP, firmie udało się utrzymać zysk netto na poziomie 800 milionów dolarów (rok wcześniej była to strata 200 milionów). Najlepiej radzi sobie dział Client Computing Client, w którym przychód wynosił 7.5 miliarda dolarów. Dalej mamy Data Center and AI z wynikiem 3.0 miliarda dolarów oraz Network and Edge (NEX) z rezultatem 1.4 miliarda dolarów. Intel prognozuje, że w drugim kwartale roku przychód wyniesie od 12.5 do 13.5 miliarda dolarów, choć marża brutto spadnie do 43.5% (45.1% w Q1 2024).

Q1 2024 Q1 2023 Q4 2023 Client Computing Group (CCG) 7.5 mld USD 5.8 mld USD 8.8 mld USD Data Center and AI (DCAI) 3.0 mld USD 2.9 mld USD 4.0 mld USD Network and Edge (NEX) 1.4 mld USD 1.5 mld USD 1.5 mld USD Mobileye 239 mln USD 458 mln USD 637 mln USD Inter Foundry 4.4 mld USD 4.8 mld USD 5.2 mld USD

Źródło: Intel