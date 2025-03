NVIDIA publikuje wyniki finansowe za czwarty kwartał roku fiskalnego 2024 i cały rok - rekordowe przychody i zyski dzięki AI

Kilka tygodni temu firmy Intel oraz AMD opublikowały swoje wyniki finansowe za 4 kwartał roku 2023 oraz cały poprzedni rok. Wielu z pewnością czekało przede wszystkim na najświeższe wyniki NVIDII, które to miały zawierać w sobie rezultaty zarówno z czwartego kwartału roku fiskalnego 2024 (nie kalendarzowego) oraz ostatnich 12 miesięcy. Od kilku miesięcy NVIDIA bije kolejne rekordy, czym zawdzięczane jest to olbrzymim zainteresowaniem na profesjonalne akceleratory z generacji Ampere oraz Hopper. Najnowszy raport potwierdza dominację przedsiębiorstwa na tym polu. Sprawdźmy dokładne dane o przychodach i zyskach.

NVIDIA opublikowała wyniki finansowe za czwarty kwartał roku fiskalnego 2024 oraz cały okres ostatnich 12 miesięcy. W roku fiskalnym 2024 odnotowano prawie 6-krotny wzrost czystego zysku netto względem roku fiskalnego 2023. Jest to chyba najmocniejszy dowód na to, jak lukratywnym obecnie rynkiem dla NVIDII jest Data Center, a więc przede wszystkim profesjonalne układy przeznaczone m.in. do obliczeń AI.

W czwartym kwartale roku fiskalnego 2024, NVIDIA wypracowała łączny przychód na poziomie ponad 22 miliardów dolarów. W porównaniu do poprzedniego kwartału fiskalnego, nadal widoczny jest wzrost i to całkiem konkretny, bo wynoszący 22%. Firma nadal podkręca również marżę brutto, która w ostatnich trzech miesiącach FY2024 wynosiła już odpowiednio 76% (GAAP) oraz 76,7% (Non-GAAP). Świetne wyniki wpływają również na czysty zysk netto. NVIDIA zarobiła bowiem ponad 12 miliardów dolarów i to bez względu na to, czy patrzymy na wyniki w wariancie GAAP czy Non-GAAP. Ma to także bezpośredni wpływ na zysk na każdą akcję.

GAAP Q4 FY2024 Q4 FY2023 Q3 FY2024 Przychód 22,103 mld USD 6,051 mld USD 18,120 mld USD Marża brutto 76,0% 63,3% 74,0% Koszty operacyjne 3,176 mld USD 2,576 mld USD 2,983 mld USD Zysk operacyjny 13,615 mld USD 1,257 mld USD 10,417 mld USD Zysk netto 12,285 mld USD 1,414 mld USD 9,243 mld USD Zysk na akcję 4.93 USD 0.57 USD 3.71 USD

Non-GAAP Q4 FY2024 Q4 FY2023 Q3 FY2024 Przychód 22,103 mld USD 6,051 mld USD 18,120 mld USD Marża brutto 76,7% 66,1% 75,0% Koszty operacyjne 2,210 mld USD 1,775 mld USD 2,026 mld USD Zysk operacyjny 14,749 mld USD 2,224 mld USD 11,557 mld USD Zysk netto 12,839 USD 2,174 mld USD 10,020 mld USD Zysk na akcję 5.16 USD 0.88 USD 4.02 USD

Fenomenalnie dla NVIDII wyglądają wyniki za cały rok fiskalny 2024. Przedsiębiorstwo wygenerowało przychód przekraczający 60 miliardów dolarów. O 15,8 punktów procentowych (GAAP) oraz odpowiednio o 14,6 pkt procentowych (Non-GAAP) wzrosła marża brutto w ostatnich 12 miesiącach, sięgając finalnie wartości 72,7% (w stosunku do 56,9% - GAAP) oraz 73,8% (w stosunku do 59,2% - Non-GAAP). Najbardziej imponująco wygląda czysty zysk netto w wariancie GAAP, ponieważ tutaj NVIDIA zarobiła blisko 6-krotnie więcej niż w poprzednim roku fiskalnym 2023. Mowa o zysku rzędu blisko 30 miliardów dolarów w porównaniu do niespełna 4,4 miliardów dolarów w FY2023. Tak szalone wyniki zawdzięczane są przede wszystkim akceleratorom z generacji Hopper, przygotowanych z myślą o obliczeniach AI.

GAAP FY2024 FY2023 Przychód 60,922 mld USD 26,974 mld USD Marża brutto 72,7% 56,9% Koszty operacyjne 11,329 mld USD 11,132 mld USD Zysk operacyjny 32,972 mld USD 4,224 mld USD Zysk netto 29,760 mld USD 4,368 mld USD Zysk na akcję 11.93 USD 1.74 USD

Non-GAAP FY2024 FY2023 Przychód 60,922 mld USD 26,974 mld USD Marża brutto 73,8% 59,2% Koszty operacyjne 7,825 mld USD 6,925 mld USD Zysk operacyjny 37,134 mld USD 9,040 mld USD Zysk netto 32,312 mld USD 8,366 mld USD Zysk na akcję 12.96 USD 3.34 USD

Po raz kolejny z rzędu rekordy bije przede wszystkim dział Data Center, który odpowiada za przeważającą część przychodów oraz zysków firmy. W czwartym kwartale roku fiskalnego 2024, NVIDIA wygenerowała przychód w tym dziale w wysokości 18,40 miliardów dolarów. Pełny przychód z tego działu w całym FY2024 wyniósł z kolei 47,5 mld dolarów. Na drugim miejscu jest Gaming z wynikiem 2,90 mld dolarów w Q4 FY2024 oraz 10,4 mld dolarów w całym FY2024. Dalej mamy takie działy jak Professional Visualization z wynikiem 463 milionów dolarów (1,6 mld w całym roku fiskalnym 2024) oraz Automotive z rezultatem 281 milionów dolarów (1,1 mld w ostatnich 12 miesiącach). W pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025 (który obecnie już trwa w firmie), NVIDIA przewiduje utrzymanie marży na poziomie 77% (Non-GAAP).

Q4 FY2024 Q4 FY2023 Q3 FY2024 Przychód - Data Center 18,40 mld USD 3,62 mld USD 14,51 mld USD Przychód - Gaming 2,90 mld USD 1,83 mld USD 2,86 mld USD Przychód - Professional Visualization 463 mln USD 226 mln USD 416 mln USD Przychód - Automotive 281 mln USD 294 mln USD 261 mln USD Przychód - OEM 59 mln USD 81 mln USD 73 mln USD Przychód łączny 22,103 mld USD 6,051 mld USD 18,120 mld USD

