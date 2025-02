Apple publikuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2024. Nastąpił wzrost przychodów i zysków

W listopadzie Apple pozytywnie zaskoczyło wynikami finansowymi za czwarty kwartał roku fiskalnego 2023. Firmie udało się osiągnąć wyższy zysk niż w trzecim kwartale i w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jest to dobry rezultat zwłaszcza w kontekście gorszej koniunktury, która ciągle obowiązuje na rynku nowych technologii. W przypadku okresu Q1 FY2024 także nie może być mowy o słabych wynikach, choć inwestorzy są zaniepokojeni sprzedażą smartfonów na rynku chińskim.

Apple zaprezentowało dobre wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2024. Przychody firmy od długiego czasu napędza głównie sprzedaż smartfonów iPhone oraz usług.

Przychody Apple ze sprzedaży produktów i usług w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2024 wyniosły 119,58 mld dolarów. W analogicznym okresie zeszłego roku było 117,15 mld dolarów. Odnotowano zatem tutaj delikatny wzrost. Dużo lepiej wygląda zaś zysk netto. Wyniósł on 33,92 mld USD, co jest zauważalnym wzrostem w porównaniu do 30 mld w Q1 FY2023. Oba rezultaty wyglądają bardzo dobrze w zestawieniu z poprzednim kwartałem, choć należy mieć na uwadze fakt, że obejmują one też okres świąteczny. Nie zmienia to jednak faktu, że widać pewne oznaki ożywienia na rynku.

Q1 FY2024 Q1 FY2023 Q4 FY2023 Przychody ze sprzedaży 119,58 mld USD 117,15 mld USD 89,50 mld USD Koszty operacyjne 14,48 mld USD 14,32 mld USD 13,46 mld USD Zysk operacyjny 40,37 mld USD 36,02 mld USD 26,97 mld USD Zysk netto 33,92 mld USD 30,00 mld USD 22,96 mld USD Przychody z segmentu iPhone 69,70 mld USD 65,78 mld USD 43,81 mld USD Przychody z segmentu Mac 7,78 mld USD 7,74 mld USD 7,61 mld USD Przychody z segmentu iPad 7,02 mld USD 9,40 mld USD 6,44 mld USD Przychody z segmentu akcesoriów 11,95 mld USD 13,48 mld USD 9,32 mld USD Przychody z usług 23,12 mld USD 20,77 mld USD 22,31 mld USD Zysk na akcję 2,19 USD 1,89 USD 1,47 USD

Ciekawie przedstawiają się wyniki poszczególnych segmentów operacyjnych Apple. Głównym źródłem przychodów dla amerykańskiej firmy jest oczywiście sprzedaż iPhone’ów. Także w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2024 to głównie ten segment odpowiadał za dobre wyniki finansowe spółki. Przychody z tego tytułu wyniosły 69,70 mld dolarów. W analogicznym okresie poprzedniego roku było to 65,78 mld dolarów. Firma zanotowała jednak wyraźny spadek sprzedaży smartfonów w Chinach, co odbiło się negatywnie na kursie akcji tuż po opublikowaniu wyników. Silną pozycję ma też dział odpowiedzialny za usługi. W tym przypadku przychody wyniosły 23,12 mld dolarów i także tutaj doszło do znaczącego wzrostu względem Q1 FY2023.

Pozostałe segmenty nie wypadają już tak dobrze. W przypadku komputerów Mac doszło tylko do minimalnego wzrostu przychodów (z 7,74 mld USD do 7,78 mld USD). Najbardziej ucierpiał segment iPadów, gdzie odnotowano znaczący spadek (z 9,40 mld dolarów do 7,02 mld dolarów). Nie najlepiej wypadł też dział akcesoriów. Tutaj także firma Apple musi borykać się ze spadkiem przychodów (z 13,48 mld USD do 11,95 mld USD). Wyniki są zatem ciągle napędzane przez sprzedaż iPhone’ów i usług. Choć jest mało prawdopodobne, żeby nastąpił nagły odwrót od smartfonów Apple, to w przyszłości duże znaczenie może mieć to, czy Apple będzie w stanie dokonać zauważalnych zmian w swoim flagowym produkcie. W ocenie wielu iPhone 15 nie oferuje bowiem na tyle dużo, żeby opłacalna była przesiadka ze starszych modeli.

